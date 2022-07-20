Şartlarının iyileştirilmesini isteyen sağlık çalışanları 100 bin imza topladı! Cuma günü Sağlık Bakanlığı'na sunacaklar - Son Dakika
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Şartlarının iyileştirilmesini isteyen sağlık çalışanları 100 bin imza topladı! Cuma günü Sağlık Bakanlığı'na sunacaklar

20.07.2022 20:40

Sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep eden hekimler başlattıkları kampanya kapsamında 100 bin imza topladı. Hekimler, toplanan imzalarla cuma günü Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunacak.

Sağlık çalışanlarına son dönemde artan şiddet ve çalışma koşullarının geriye gitmesi, hekimleri harekete geçirdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB), "Emek Bizim Söz Bizim, Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde" eylem süreci kapsamında "Sağlığımız İçin Hekimlere Kulak Verin!" başlıklı imza kampanyası başlattı.

100 BİN İMZAYA ULAŞILDI

Dr. Ersin Arslan'ın yaşamını yitirdiği 17 Nisan'da başlayan ve Dr. Kamil Furtun'un hayatını kaybettiği 29 Mayıs'ta sona eren kampanyada 100 bin imzaya ulaşıldı. İmza kampanyası ile sağlık sisteminin toplum yararına değiştirilmesi, hekimlerin yaşama, çalışma ve ekonomik koşullarının düzeltilmesi amacıyla 10 acil talep belirlendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA TESLİM EDECEKLER

Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla sağlık çalışanları, 22 Temmuz 2022 Cuma günü Ankara'da Sağlık Bakanlığı önünde toplanacak. İmza kampanyası kapsamında toplanan 100 bin imza, Sağlık Bakanlığı'na teslim edilerek hekimlerin taleplerinin gerçekleştirilmesi istenecek.

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Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şartlarının iyileştirilmesini isteyen sağlık çalışanları 100 bin imza topladı! Cuma günü Sağlık Bakanlığı'na sunacaklar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şartlarının iyileştirilmesini isteyen sağlık çalışanları 100 bin imza topladı! Cuma günü Sağlık Bakanlığı'na sunacaklar - Son Dakika
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