Şehmus'un İyileşmesi İçin Ablası İlik Verdi - Son Dakika
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Şehmus'un İyileşmesi İçin Ablası İlik Verdi

Şehmus\'un İyileşmesi İçin Ablası İlik Verdi
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15 yaşındaki Şehmus Özdurak, ablasından aldığı ilik ile lösemi hastalığını yendi ve sağlığına kavuştu.

MANİSA'ya Mardin'in Kızıltepe ilçesinden mevsimlik işçi olarak gelen 9 kişilik Özdurak ailesinin oğlu Şehmus Özdurak (15), yakalandığı Akut Lenfoblastik Lösemi'yi (ALL), ablası Berçem Özdurak'tan (18) yapılan yüzde 100 uyumlu ilik nakliyle yendi. Uzun süren kemoterapi ve nakil sürecinin ardından sağlığına kavuşan Şehmus, "Eskiden vücudum çok ağrıyordu, şimdi iyileştim ve hiç ağrı hissetmiyorum. Eski sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 9 kişilik Özdurak ailesi, Manisa'ya mevsimlik işçi olarak geldi. Özdurak ailesi, oğulları Şehmus Özdurak'ın lenf bezlerindeki şişliği fark edip, hastaneye başvurdu. Manisa'da yapılan tetkiklerde Şehmus Özdurak'a ALL tanısı konuldu. Şehmus Özdurak, tedavi için İzmir'e sevk edildi. Kemoterapiye başlayan Özdurak için hastalığın tedavisinde ilik nakli gerekti. Aile üyelerinden alınan numuneler sonucunda, ablası Berçem Özdurak'ın iliğinin yüzde 100 uyumlu olduğu belirlendi. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde şubat ayında gerçekleştirilen naklin ardından Şehmus Özdurak, sağlığına kavuştu.

'SAĞLIĞIMA KAVUŞTUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Tedavisi tamamlanan ve periyodik kontrolleri sürdürüldüğü için İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'nin Balçova'daki evlerinde ailesiyle kalan Şehmus Özdurak, "Hastalık için İzmir'e geldik. Uzun süre kemoterapi aldım. Kemoterapiler bana çok ağır geldi. Vücudum kaldıramıyordu. Ayda bir hastaneye gidip yatıyordum. 6 ay hastanede kaldıktan sonra ilik gerekti. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ilik nakli yapıldı. 45 gün orada kaldım, ilik tuttuktan sonra taburcu olduk" dedi. Ablasının iliğinin yüzde 100 uyumlu çıkmasına çok sevindiğini belirten Şehmus Özdurak, "Nadiren yüzde 100 uyumlu ilik çıkıyor. Bazılarında yüzde 40, bazılarında yüzde 60 çıkıyordu. Ben şanslıydım, yüzde 100 çıktı. Eskiden vücudum çok ağrıyordu, şimdi iyileştim ve hiç ağrı hissetmiyorum. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum" diye konuştu.

'İLK DEFA AMELİYATHANEYE GİRDİM AMA HİÇ KORKMADIM'

Kardeşine ilik vererek ikinci bir yaşam şansı sunan Berçem Özdurak ise nakil sürecinde okulunu ve sınavlarını ertelemek zorunda kaldığını dile getirip, "İlk öğrendiğimde çok kötü oldum ama iliğimin uyumlu çıktığını duyunca çok sevindim. Hiç korkmadım. Bazı işlemlerden geçtim. İlik nakli günü geldiğinde hastaneye gittim. Kalça bölgesinden ilik alındıktan sonra bir hafta kadar ağrılarım yüzünden kalkamadım. Sınav haftasına denk gelmişti. Okulumdan geri kaldım ama öğretmenlerimin desteğiyle sınavlarımı verip başarıyla 12'nci sınıfa geçtim. Kardeşime yeni bir can verdiğim için çok mutluyum. Bundan sonraki hayatımızda aramızda daha kuvvetli bir bağ oluştu" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK ABLA İZMİR'DE HEM ANNE HEM DOKTOR OLDU

Şehmus Özdurak'ın tedavi sürecinde ilaç takibi, beslenme ve ev düzenini üstlenen ablası Sedef Özdurak (20) ise kardeşine destek oldu. Tanı konulduğu ilk günlerde büyük bir çaresizlik yaşadıklarını belirten Sedef Özdurak, "Kemoterapi süreci çok ağırdı. Hastalık tekrarlamasın diye ilik nakli gerekti. Hepimiz numune verdik, çok şükür Berçem yüzde 100 uyumlu çıktı. 16 Şubat 2026'da nakil yapıldı. Yabancı bir şehirdeydik, nerede kalacağımızı bilmiyorduk. Bu süreçte İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği bize kapılarını açtı. Naklin üzerinden 6 ay geçti ve kontroller sürüyor. Kardeşimin diyetini, ilaç saatlerini ve hijyenini titizlikle takip ediyorum. Eve de ben hakimim. Tüm bakımlarını ben yapıyorum" dedi.

'ÜÇ KARDEŞ BİRBİRİNE KENETLENDİ'

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Sorumlusu Nilgün Erten de Balçova'daki evlerinde kalan Şehmus Özdurak'ın iyileşme sürecinde aile içi dayanışmanın önemli rol oynadığını söyledi. Nakil sürecinde Şehmus Özdurak'ın zorlu günler geçirdiğini belirten Erten, "Abla Sedef, süreç boyunca adeta bir doktor gibi doktorların tüm talimatlarını harfiyen uyguladı. Şehmus da ablasına duyduğu güven ve saygıyla tedavide hiçbir zorluk çıkarmadı. İştahsız olduğu dönemlerde bile önerilerimizi dinleyip mamasını yedi. Berçem derslerini aksatma pahasına geldi, ameliyata girdi. Bir aydır anneleri memlekette, üç kardeş birbirine kenetlenmiş durumda. Sağlığına kavuşan Şehmus'u inşallah bir ay sonra memleketine uğurlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Lösemi, Lösemi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şehmus'un İyileşmesi İçin Ablası İlik Verdi - Son Dakika

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