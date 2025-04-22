Sezaryen bir doğum tercihi değil, bir nevi ameliyattır

SAMSUN Sağlık Müdürü Mustafa Uras, "Sezaryen bir doğum tercihi değildir, bir nevi ameliyattır. Anne ve bebek sağlığı açısından bir tehdit olduğu zaman doktor tarafından verilen bir karardı. Maalesef son yıllarda gerek anne adaylarımızın kararı olsun gerek toplum tarafından farklı açıdan gösterilmesi kaynaklı insanlar artık bir doğum tercihi olarak görmeye başladı" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından tıbbi olarak zorunlu olmadığı sürece sezaryen oranlarının azaltılması ve nüfus artış hızının sürdürülebilir seviyede tutulması amacıyla 'Normal Doğum Eylem Planı' hazırlandı ve uygulamaya konuldu. Bu kapsamda, Samsun Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde, kadın sağlığının ve normal doğumun önemini vurgulamak amacıyla 'Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu' düzenlendi. Sempozyumda, alanında uzman hekim ve akademisyenler tarafından, doğum tercihlerini etkileyen faktörlerden normal doğumun anne ve bebek üzerindeki etkilerine kadar pek çok konu ele alındı. Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen sempozyuma, Vali Yardımcısı Şeref Aydın, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa Uras, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Bekir Şahin, akademisyenler, sağlık çalışanları ve anne adayları katıldı. Sempozyum, 2 oturum halinde uzman hekimlerin sunumlarının ardından sona erdi.

'DOKTOR TARAFINDAN VERİLEN BİR KARARDI'

Sempozyumun açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa Uras, "Normal doğum, anne ve bebek sağlığına olan katkılarıyla birlikte sağlık sistemimizin sürdürülebilirliği açısından da büyük bir değere sahiptir. Bu konuda atılan her adım hem annelerimizin hem de toplumumuzun geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bilindiği üzere aslında sezaryen, bir doğum tercihi değildir. Sezaryen, bir ameliyattır. Anne ve bebek sağlığı açısından bir tehdit olduğu zaman doktor tarafından verilen bir karardı. Maalesef son yıllarda gerek anne adaylarımızın kararı olsun gerek toplum tarafından farklı açıdan gösterilmesi kaynaklı, maalesef insanlar artık bir doğum tercihi olarak görmeye başladı" diye konuştu.

'KOMPLİKASYONLAR OLUŞABİLİYOR'

Giderek artan sezaryen tercihinin anne ve bebek sağlığı üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceğini ifade eden Uras, "Sezaryen sonuçta ameliyat. Bağırsak yapışıklığı ve buna benzer, ameliyatta oluşabilecek çeşitli komplikasyonlar oluşabiliyor. Aynı zamanda doğumdan sonra çocuk, yaşaması gereken fizyolojik ritmi yaşamadığı zaman bir anda anne karnından dış dünyayla karşılaştırıyoruz. Tabii bunun da bir sürü sıkıntıları oluyor, yenidoğan yoğun bakımında yatması süreci gibi" dedi.

Konuşmaların ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Canan Soyer Çalışkan 'Doğumun evrimi, kadının doğum şekli tercihini etkileyen faktörler', Uzm. Dr. Bahtiyar Çiftçi 'Normal ve sezaryen doğumun kadın üzerindeki etkileri', Uzm. Dr. Aylin Kul Türköz de 'Normal ve sezaryen doğumun çocuk üzerindeki etkileri' konulu konferans verdi.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ Samsun