SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

20.01.2026 13:05
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) milyonlarca vatandaşı ilgilendiren güzel bir haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hasta alt bezi, tekerlekli sandalye, işitme cihazı ile uyku ve solunum cihazları gibi tıbbi malzemelerde SGK ödeme tutarlarında yüzde 20 artış sağlandı" dedi ve vatandaşların daha az harcama yapacağı tarifeyi duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bazı tıbbi malzeme ve sağlık hizmetlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan geri ödeme tutarlarının artırıldığının müjdesini verdi.

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

NSosyal hesabından paylaşım yapan Bakan Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) sağlık hizmetlerine erişimi güçlendiren yeni düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

"SGK ÖDEME TUTARLARINDA YÜZDE 20 ARTIŞ SAĞLANDI"

SUT'ta özellikli işlemlerde artış yaptıklarını belirten Işıkhan, detayları şöyle verdi: "Yenidoğan uygulamaları ve çocuk cerrahisi işlemlerinde, acil servis kırmızı alan işlemlerinde, nükleer tıp ve girişimsel hizmetlerde, hiperbarik oksijen tedavisi ve kemoterapi işlemlerinde ödenen tutarlar artırıldı. Hasta alt bezi, tekerlekli sandalye, işitme cihazı ile uyku ve solunum cihazları gibi tıbbi malzemelerde SGK ödeme tutarlarında yüzde 20 artış sağlandı. Safra yollarının yüksek çözünürlüklü görüntülenmesi ve kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan yenilikçi tıbbi malzemeler geri ödeme kapsamına alındı. Fabry hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç daha geri ödeme listesine eklendi."

