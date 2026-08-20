Sıcak Havalarda Solunum Sağlığı Uyarısı - Son Dakika
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Sıcak Havalarda Solunum Sağlığı Uyarısı

Sıcak Havalarda Solunum Sağlığı Uyarısı
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Dr. Derya Deniz, yaz aylarında astım ve KOAH hastalarına klima ve sıcak hava konusunda uyarılarda bulundu.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Deniz, yaz aylarında artan sıcaklıkların yanı sıra klima kullanımı, hava kirliliği ve ani ısı değişimlerinin solunum sistemi üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Dr, Deniz, özellikle astım ve KOAH hastalarının sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Dr. Deniz, "Yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte klima kullanımı da artıyor. Ancak klimanın yanlış kullanılması; boğaz kuruluğu, öksürük, burun tıkanıklığı ve solunum yollarında hassasiyete neden olabiliyor. Klima filtrelerinin düzenli temizlenmemesi ise ortamda biriken toz ve partiküllerin solunum şikayetlerini artırmasına yol açabiliyor" dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Deniz, özellikle kronik akciğer hastalığı bulunan kişilerin yaz aylarında daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Aşırı sıcak, nem ve ani sıcaklık değişimleri bazı hastalarımızda nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetleri artırabilir. Bu nedenle klima doğrudan vücuda gelecek şekilde kullanılmamalı ve filtrelerinin bakımına dikkat edilmelidir" dedi.

"Nefes darlığını sıcaklara bağlamayın"

Sıcak havalarda yeterli sıvı tüketiminin de önemli olduğunu vurgulayan Dr. Deniz, günün en sıcak saatlerinde mümkün olduğunca dışarıda uzun süre kalınmamasını önerdi. Özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde astım ve KOAH hastalarının daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Dr. Deniz, yeni başlayan veya giderek artan nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüste sıkışma ve uzun süren öksürüğün yalnızca sıcak havaya bağlanmaması gerektiğini belirterek, bu şikayetlerde mutlaka göğüs hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Sağlık, Astım, Astım, Koah, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sıcak Havalarda Solunum Sağlığı Uyarısı - Son Dakika

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