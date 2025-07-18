Sigara Kullanımıyla Mücadele Çağrısı - Son Dakika
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Sağlık

Sigara Kullanımıyla Mücadele Çağrısı

Sigara Kullanımıyla Mücadele Çağrısı
18.07.2025 12:01
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara kullanımının artışına dikkat çekerek kapsamlı çalışmalar yapılacağını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk toplumunun üçte birinin sigara kullandığına dikkat çekip, "Özellikle gençlerimizde ve kadınlarımızda sigara kullanım oranları artmaya başladı. O nedenle bizim sigarayla ilgili yeniden etkin ve çok kapsamlı bir çalışma yapmamız gerekiyor. Toplumumuza ve bütün vatandaşlarımıza tütünle mücadelede bize destek verilmesini, yeni bir ruhla, yeni bir çabayla sigara içen arkadaşlarımızın bu illetten kurtulması için hep beraber çalışmamızı öneriyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programı kapsamında Manisa'yı ziyaret etti. Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret eden Bakan Memişoğlu, kentte yürütülen sağlık yatırımlarına ilişkin toplantı yaptı. Daha sonra basının karşısına geçen Bakan Memişoğlu, hem Manisa'daki yatırımlar hakkında konuştu hem de obezite ve sigarayla mücadele konularına değindi. Manisa'nın sağlık alanında önemli bir geçmişe sahip olduğuna dikkati çeken Bakan Memişoğlu, "İlimizde 28 hastane, bir üniversite hastanesi ve Türkiye'nin en iyi çalışan şehir hastanelerinden biri bulunuyor. Ayrıca yıllardır hizmet veren ruh ve sinir hastalıkları hastanemiz Türkiye'nin en bilinen hastanelerinden biri konumunda. Toplamda 9 özel hastane ile birlikte toplam 4 bin 806 yatak kapasitesiyle sağlık hizmeti sunuyoruz. 2002 yılına göre yatak kapasitemizi yüzde 80 oranında artırdık. Yeni yatırımlarla bu kapasiteyi daha da geliştirmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Devam eden sağlık yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Bakan Memişoğlu, " Akhisar'da 450 yataklı, Salihli'de ise 400 yataklı yeni hastanelerimizin inşaatına başladık. Bu hastaneleri 2027 yılı sonuna kadar hizmete açmayı hedefliyoruz. Ruh ve sinir hastalıkları hastanemizin de yenilenmesi için kısa sürede inşaata başlanacak. Çok güzel bir hastaneyi Manisalılara kazandıracağız. Alaşehir'de 20 üniteli ağız ve diş sağlığı merkezi tamamlandı, birkaç hafta içinde hizmet vermeye başlayacak. Saruhanlı'da da 50 yataklı yeni devlet hastanesinin planlaması tamamlandı. Bu yıl ihalesini yaparak, 2026 yılında inşaatına başlayacağız" dedi.

'TOPLUMUN SAĞLIKLI KALMASI İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ'

Toplumun sadece hastalanınca değil, sağlıklı kalması için de çalışmalar yürüttüklerini belirten Bakan Memişoğlu, "Sağlık hizmetleri sadece tedaviyle sınırlı değil. Toplumun sağlıklı kalması önceliğimiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Sağlıklı Bir Türkiye' hedefiyle hareket ediyoruz. Bu kapsamda eğitim ve farkındalık programları düzenliyoruz. Kilo ve boy ölçümleri yaparak vatandaşlarımızın farkındalığını artırmaya başladık. Bugüne kadar 10 milyon kişinin kilo ve boy ölçümünü gerçekleştirdik. Ama maalesef yaklaşık yüzde 70'e yakın insanımızın fazla kilolu olduğunu, hatta bu yüzde 70'in de yüzde 25'inin obez diyeceğimiz aşırı kilolu olduğunu fark ettik. Özellikle toplumdan bu konuda bize destek vermesini, beraber bu kiloları vermemiz gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü kilo sonuçta hayat kalitesini düşürüyor, uyku kalitesini düşürüyor, eklemlerimizi bozuyor, kalp hastalıklarına sebebiyet veriyor" diye konuştu.

'SİGARAYLA İLGİLİ YENİDEN ETKİN VE ÇOK KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA YAPMAMIZ GEREKİYOR'

"Başka bir sorunumuz daha var" diyen Bakan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye bundan 16 yıl evvel 2009 yılında Tütünle Mücadele Kanunu yapan bu konuda da Dünya Sağlık Örgütü tarafından çok başarılı bulunan bir ülke. 2014-2015 senesinde özellikle senelerine kadar bu konuda iyi bir kampanyayla toplumun da katılımıyla sigara kullanım oranlarımızı ve tütün kullanım oranlarımızı azaltmıştık. Bunu yeniden yapabiliriz. Bugün maalesef Türk toplumunun üçte biri sigara kullanıyor. Özellikle gençlerimizde ve kadınlarımızda sigara kullanım oranları artmaya başladı. O nedenle bizim sigarayla ilgili yeniden etkin ve çok kapsamlı bir çalışma yapmamız gerekiyor. Özellikle sigara kullanan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Gelin hep beraber bu zararlı, bedenimizi de hayatımızı da hayat kalitemize de etki eden ve maalesef bizlerin yaşam süresini kısaltan bu kötü alışkanlıktan hep beraber kurtulalım. Bizler, sizlere yardım için hazırız. Sigaranın sağlığınıza zarar verdiğini bildiğiniz halde içmenizi istemiyoruz. Onun için toplumumuza ve bütün vatandaşlarımıza tütünle mücadelede bize destek verilmesini, yeni bir ruhla, yeni bir çabayla sigara içen arkadaşlarımızın bu illetten kurtulması için hep beraber çalışmamızı öneriyorum. Bugün Türkiye'de senede 100 bin kişi sigaraya bağlı hastalıktan ölüyor. Baktığınız zaman dünyada 17 milyon insan dolaşım hastalıklarından her sene kaybediliyor. Onun için bu kötü alışkanlıkları bırakmamız ve bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Bunu sadece sağlıkçılar değil, hep beraber başarmamız gerekiyor."

Kaynak: DHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Politika, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sigara Kullanımıyla Mücadele Çağrısı - Son Dakika

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