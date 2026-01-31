Sigara yasaklarına yeni düzenleme: "5 metre" kuralı geliyor - Son Dakika
Sağlık

Sigara yasaklarına yeni düzenleme: "5 metre" kuralı geliyor

31.01.2026 16:23
Sağlık Bakanlığı, sigara kullanımının artış göstermesi üzerine yeni bir mevzuat çalışması başlattı. Yeni düzenlemelerle, yarı açık alanlar kapalı alan olarak kabul edilecek ve bina girişlerinde 5 metrelik sigara içme yasağı uygulanacak. Öte yandan çocuk parkları ve sahiller ''kırmızı hat'' olarak kabul edilecek ve sigarasız alan kapsamına alınacak.

Türkiye'de sigara kullanımının alınan önlemlere rağmen artış göstermesi, Sağlık Bakanlığı'nı yeni düzenlemeler için harekete geçirdi. Bakanlık, sigarayla mücadelede daha etkin bir çerçeve oluşturmak amacıyla kapalı alanlara ilişkin mevzuatı güncellemeye hazırlanıyor. Hazırlanan yeni yol haritası, mevcut yasakların kapsamını genişletmeyi ve denetimleri daha net hale getirmeyi hedefliyor.

YARI AÇIK ALANLAR KAPALI ALAN SAYILACAK

Yeni düzenlemede "yarı açık alan" kavramı yeniden tanımlanacak. Açılır-kapanır tavanlı mekanlar, tenteli alanlar ve kış bahçeleri tamamen kapalı alan statüsüne alınacak. Bu alanlarda sigara kullanımına kesin yasak getirilecek.

GİRİŞLERDE 5 METRE KURALI UYGULANACAK

Yeni mevzuat çalışması kapsamında kamu binaları, alışveriş merkezleri ve restoranların ana giriş kapılarında da düzenleme yapılacak. Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre; bu yapıların girişlerinden itibaren en az 5 metre mesafeye kadar sigara içilmesine izin verilmeyecek. Uygulamayla birlikte sigara dumanının kapalı alanlara taşınmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

ÇOCUK PARKLARI VE SAHİLLER "KIRMIZI HAT" OLACAK

Düzenlemenin bir diğer başlığı ise çocuklar ve kamusal açık alanlar olacak. Çocuk parklarının tamamı "kırmızı hat" ilan edilerek sigarasız alan kapsamına alınacak. Ayrıca pilot uygulama kapsamında bazı sahillerde "mavi bölgeler" oluşturularak plajlarda da sigara kullanımına sınırlama getirilecek.

TÜRKİYE'DE SİGARAYLA MÜCADELENİN GEÇMİŞİ

Türkiye'de tütün mamullerinin kapalı alanlarda kullanımı, 19 Ocak 2008 tarihli 5727 sayılı Kanun ile büyük ölçüde yasaklandı. Yasa, Temmuz 2009'da tam olarak yürürlüğe girerek Türkiye'yi, "dumansız hava sahası" uygulamasını hayata geçiren üçüncü Avrupa ülkesi konumuna taşıdı. Süreç içinde 2013 yılında taşıtlarda sigara kullanımı yasaklandı, 2019'da tütün ürünlerinde düz ve standart paket uygulamasına geçildi ve 2020 itibarıyla yalnızca bu paketlerin satışı başladı.

Sağlık Bakanlığı, Gündem, Güncel, Sağlık, Çocuk, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Adam Adam:
    Sigara içenler, içmeyenin halinden anlamalı. Vallahi nefes alamıyoruz. Biraz saygı. 30 9 Yanıtla
  • fatih mazlum fatih mazlum:
    Keske uyulsada nerde 23 9 Yanıtla
  • 1234 1234:
    gene tiryakilere takti bunlar rahat birakin tiryakileri 9 10 Yanıtla
  • Arif Toz Arif Toz:
    Sıfır denetim olunca, bu yasakların hiç bir önemi kalmıyor. Erzurum'da sanki dışarda içmek yasak gibi kapalı her yerde içiliyor. Akp iktidarı bu denetimsizliği bilinçlimi yapıyor bilmiyorum ama hiç bir şey de denetim olmadığı gibi sıgara yasağı ise içler acısı. 4 0 Yanıtla
  • serdar ozkucuk serdar ozkucuk:
    Sağlık Bakanlığı şu yüksek enflasyonada bir el atsa, yıllardır düşmüyor tiryakisi olduk..... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
