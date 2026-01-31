Sigara yasaklarına yeni düzenleme: "5 metre" kuralı geliyor

Türkiye'de sigara kullanımının alınan önlemlere rağmen artış göstermesi, Sağlık Bakanlığı'nı yeni düzenlemeler için harekete geçirdi. Bakanlık, sigarayla mücadelede daha etkin bir çerçeve oluşturmak amacıyla kapalı alanlara ilişkin mevzuatı güncellemeye hazırlanıyor. Hazırlanan yeni yol haritası, mevcut yasakların kapsamını genişletmeyi ve denetimleri daha net hale getirmeyi hedefliyor.

YARI AÇIK ALANLAR KAPALI ALAN SAYILACAK

Yeni düzenlemede "yarı açık alan" kavramı yeniden tanımlanacak. Açılır-kapanır tavanlı mekanlar, tenteli alanlar ve kış bahçeleri tamamen kapalı alan statüsüne alınacak. Bu alanlarda sigara kullanımına kesin yasak getirilecek.

GİRİŞLERDE 5 METRE KURALI UYGULANACAK

Yeni mevzuat çalışması kapsamında kamu binaları, alışveriş merkezleri ve restoranların ana giriş kapılarında da düzenleme yapılacak. Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre; bu yapıların girişlerinden itibaren en az 5 metre mesafeye kadar sigara içilmesine izin verilmeyecek. Uygulamayla birlikte sigara dumanının kapalı alanlara taşınmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

ÇOCUK PARKLARI VE SAHİLLER "KIRMIZI HAT" OLACAK

Düzenlemenin bir diğer başlığı ise çocuklar ve kamusal açık alanlar olacak. Çocuk parklarının tamamı "kırmızı hat" ilan edilerek sigarasız alan kapsamına alınacak. Ayrıca pilot uygulama kapsamında bazı sahillerde "mavi bölgeler" oluşturularak plajlarda da sigara kullanımına sınırlama getirilecek.

TÜRKİYE'DE SİGARAYLA MÜCADELENİN GEÇMİŞİ

Türkiye'de tütün mamullerinin kapalı alanlarda kullanımı, 19 Ocak 2008 tarihli 5727 sayılı Kanun ile büyük ölçüde yasaklandı. Yasa, Temmuz 2009'da tam olarak yürürlüğe girerek Türkiye'yi, "dumansız hava sahası" uygulamasını hayata geçiren üçüncü Avrupa ülkesi konumuna taşıdı. Süreç içinde 2013 yılında taşıtlarda sigara kullanımı yasaklandı, 2019'da tütün ürünlerinde düz ve standart paket uygulamasına geçildi ve 2020 itibarıyla yalnızca bu paketlerin satışı başladı.