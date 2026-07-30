Sincan Belediyesi’nden temel ilk yardım eğitimi

Sincan Belediyesi personeline kapsamlı temel ilk yardım eğitimi programı düzenlendi.

Sincan Belediyesi ve Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile belediye personeline temel ilk yardım eğitimi verildi. 2 gün süren eğitimlerde; kaza, afet, hastalık, yaralanma, zehirlenme gibi durumlarda izlenmesi gereken doğru müdahale yöntemleri katılımcılara anlatıldı. Erken ve bilinçli müdahalenin öneminin anlatıldığı eğitimde suni teneffüs uzmanlarca uygulamalı olarak gösterildi. Kalp durması durumunda yapılması gereken temel yaşam desteği uygulamaları ve acil durumlarda doğru hareket etme yöntemleri hakkında bilgi verildi. Teorik ve pratik uygulama eğitimi gören personel, eğitim sürecinin sonunda sınava tabi tutuldu. Sınavda başarılı olanlar ilk yardım sertifikası almaya hak kazandı. Yetkililer, bu tür eğitimlerin çalışanların acil durumlara hazırlıklı olmasını sağladığını ve doğru müdahalenin hayat kurtardığını belirterek, temel ilk yardım eğitimlerinin belirli aralıklarla devam edeceğini ifade etti.