Sinop\'ta hasta hakları sorumlularına hizmet içi eğitim düzenlendi

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Hasta Hakları Birim Sorumlularına yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Birimi tarafından gerçekleştirilen eğitim programında, sağlık tesislerinde yürütülen hasta hakları uygulamalarına ilişkin çeşitli konular ele alındı.

Eğitim kapsamında hasta hakları uygulamaları, başvuru ve değerlendirme süreçleri ile hasta ve sağlık çalışanları arasındaki iletişimin önemi hakkında katılımcılara bilgi verildi. Sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında uygulamada karşılaşılan konuların da değerlendirildiği eğitimde, yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Programda ayrıca Hasta Hakları Birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmet süreçlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuldu.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı eğitim, katılımcıların görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından sona erdi.