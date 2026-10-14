Sinop\'ta Kızılay\'ın kan alma birimi yılda 2 bin 400 ünite hedefiyle açıldı

Sinop'ta 10 Ağustos'tan bu yana kan bağışı kabul eden Türk Kızılay Mehmet Küçükbaş Kan Alma Birimi'nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Dört yatakla hizmet veren birimde yılda 2 bin 400 ünite kan bağışı alınması hedefleniyor.

Sinop Merkez Yeni Mahalle'deki Barış Manço Parkı içerisinde bulunan Kızılay Mehmet Küçükbaş Kan Alma Birimi'nin resmi açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi'nin beşinci kan alma birimi olan merkezin yapım ve donanım giderlerinin tamamı hayırsever Mehmet Küçükbaş tarafından karşılandı.

Törende konuşan Sinop Vali Yardımcısı Cevat Gün, toplumların uzun yıllar boyunca biriktirdikleri tecrübelerle büyüttükleri kıymetli kurumları bulunduğunu belirterek Kızılayın da bu kurumların başında geldiğini söyledi. Kızılay'ın milletin desteği ve güveniyle hizmet verdiğini vurgulayan Gün, "Toplumların, milletlerin onlarca yıl, belki yüzyıllar boyunca biriktirdikleri tecrübeyle büyüttükleri kıymetli kurumları vardır. Bunların sayısı bir elin parmaklarını geçmez belki. Kızılay da bu kurumlarımızdan biridir. Milletin teveccühüyle, milletin nezdindeki itibarıyla milletten aldığı yardımı zor günde, kara günde, afetlerde, depremlerde, ümitsizliğe kapıldığımız zamanlarda yine milletin refahı, ferahı için milletin hizmetine sunan kurumlarımızın başında gelir Kızılay'ımız" dedi.

Bu kurumların günlük tartışmaların dışında tutulması gerektiğini ifade eden Gün, "Bu kurumlarımızı günübirlik tartışmaların, kısır çekişmelerin odağına çekmemek, buralardan uzak tutmak toplumun ve milletin menfaatine olan bir yaklaşım biçimi olacak" diye konuştu.

Hayırsever Mehmet Küçükbaş'ın desteğinin Kızılay'a duyulan güveni yansıttığını dile getiren Gün, şunları kaydetti:

"Mehmet Küçükbaş amcamızın da hayrını Kızılayımız için yapmış olması bu itibarın, bu güvenin şüphesiz bir göstergesidir. Bugün açılışını yapacağımız kan alma merkezimizin gerçekten Sinop'umuza yakışan bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Birçok ilçemizde, belki illerimizde de yol kenarlarında park eden tırların içerisinde verilmeye çalışılan bu hizmetin Sinop'umuzda böyle güzel bir merkezde verilecek olması elbette kıymetlidir, değerlidir, önemlidir."

Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can da Türkiye'de güvenli kan temini konusunda yürütülen çalışmaların diğer ülkelere örnek olduğunu söyledi. Farklı ülkelerden heyetlerin kan hizmetlerinin işleyişini incelemek üzere Türkiye'ye geldiğini belirten Can, bu alandaki çalışmaların yeni yatırımlara da zemin hazırladığını ifade etti. İstanbul Silivri'de kan torbası üretimine yönelik bir fabrikanın faaliyete geçmesinin planlandığını anlatan Can, "İnşallah bu yılın sonunda İstanbul Silivri'de kan torbası fabrikası hayata geçecek ve biz yılda 3,5 milyon adet kan torbasını yurt dışından almaktan kurtulacağız. Dolayısıyla bu hizmetin ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kurulması planlanan plazma fabrikasına da değinen Can, düzenli kan bağışının ve kan hizmetlerinde elde edilen başarının bu yatırımlara katkı sağladığını belirtti. Can, "Sizlerin bağışları, güveni, sizlerin gönülden bağışınız bize bu hizmetleri ülkemize kazandırmaya sebep oldu. Ben hepinize ayrı ayrı canıgönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kan bağışının her gün devam etmesi gereken bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Can, ülke genelindeki toplama ve dağıtım sürecini anlatarak şunları söyledi:

"Kan, yapılamayan bir üründür. Ancak insanın bağışıyla mümkündür. Ülkemizin 350 noktasında kan toplanıyor. Bunu her gün, aynı gün 18 noktaya taşıyoruz. Bölge laboratuvarlarımızda inceliyoruz, testlerden geçiriyoruz ve aynı gün talebe göre ülkemizin bin 500 ile bin 600 hastanesine ulaştırıyoruz. Bunu her gün yapıyoruz. Onun için sizlerin bağışına bizim her gün ihtiyacımız var. Ülkemizin her gün ihtiyacı var. Dolayısıyla bu kutsal görevi, milli görevi hep beraber yerine getireceğiz."

Can, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın TBMM'deki kanun teklifi çalışmaları nedeniyle programa katılamadığını belirterek katılımcılara selamlarını iletti.

Türk Kızılay Sinop İl Merkezi Başkanı Kemal Albayrak ise 10 Ağustos'tan bu yana bağış kabul eden birimin resmi açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kanın alternatifi bulunmadığını vurgulayan Albayrak, "Kan üretilemez, ancak bir insandan başka bir insana bağışlanabilir. Bu yüzden biz 'Birbirimize candan bağlıyız' diyoruz. Çünkü kan bağışı, birbirini tanımayan insanları görünmez bir bağla birbirine bağlamaktadır" dedi.

Dört yatakla hizmet veren birimde yılda 2 bin 400 ünite gönüllü kan bağışı almayı hedeflediklerini belirten Albayrak, birimin kan bağışına erişimi kolaylaştıracağını, düzenli bağışçılarla bağlarını güçlendireceğini ve ilk kez kan verecek vatandaşları bu hayat kurtaran zincire katacağını ifade etti. Albayrak, Türk Kızılayın 2025 yılında 3 milyondan fazla kan bağışı aldığını belirterek bunun toplumda gelişen sorumluluk bilincini gösterdiğini söyledi.

Mehmet Küçükbaş'ın katkısının yalnızca maddi destek olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti: "Sayın Mehmet Küçükbaş'ın yaptığı bağış, bu birimin ortaya çıkmasına ve Sinop'ta kan bağışı hizmetinin daha güçlü, daha erişilebilir ve daha sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağlamıştır. Belki bugün burada onun bağışını bir bina olarak görüyoruz. Ancak asıl değerini bundan sonra, yıllar sonra burada alınacak kanlarla göreceğiz. Bir çocuğun, bir annenin, bir babanın, bir hastanın hayatına dokunacak her kan bağışında Mehmet Küçükbaş'ın da bir izi olacaktır. İşte gerçek bağışçılık budur. Bir defa yardım etmek değil, iyiliğin kalıcı olmasını sağlamaktır. Mehmet Bey'e ve çok değerli ailesine Türk Kızılayımız ve Sinop halkı adına gönülden teşekkür ediyoruz."

Törende konuşan Mehmet Küçükbaş'ın aynı adı taşıyan torunu Mehmet Küçükbaş da dedesinin adının kan alma birimine verilmesinden gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra kan alma birimini gezen protokol üyeleri, kan bağışında bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Mehmet Küçükbaş Kan Alma Birimi'nin açılış törenine Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Aysun Özsönmez, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Mehmet Küçükbaş ve ailesi, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.