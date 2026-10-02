Sinop\'ta meme kanseri farkındalık standında erken teşhis ve taramalar anlatıldı

Sinop'ta, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında vatandaşları erken teşhis ve kanser taramaları konusunda bilgilendirmek amacıyla Uğur Mumcu Meydanı'nda stant kuruldu.

Uğur Mumcu Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatılırken, düzenli taramaların ihmal edilmemesi konusunda bilgilendirme yapıldı. Ebe Fatma Demirci Şentürk, meme kanseri farkındalık çalışmaları kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirmelerde bulunduklarını belirterek, erken teşhisin kanser tedavisindeki önemine dikkat çekti. Bilgilendirmelerde, 40 yaşından sonra iki yılda bir mamografi çektirilmesi gerektiği hatırlatılırken, 30 yaşından sonra ise beş yılda bir HPV taraması yapılmasının önemi vurgulandı.

Ayrıca 69 yaşına kadar vatandaşların kolorektal kanser taramalarından faydalanmak üzere Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimlerine başvurmaları konusunda çağrıda bulunuldu. Stantta kanser taramalarının yanı sıra organ bağışı konusunda da vatandaşlara bilgi verildi.

Çalışmayla vatandaşların kanser taramaları konusunda farkındalıklarının artırılması ve erken teşhisin önemi konusunda toplum bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.