Sinop'ta meme kanseri farkındalık standında erken teşhis ve taramalar anlatıldı - Son Dakika
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Sinop'ta meme kanseri farkındalık standında erken teşhis ve taramalar anlatıldı

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Sinop\'ta meme kanseri farkındalık standında erken teşhis ve taramalar anlatıldı
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Sinop'ta 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında stant kuruldu. Stantta erken teşhis ve düzenli taramalar anlatıldı; 40 yaşından sonra iki yılda bir mamografi, 30 yaşından sonra beş yılda bir HPV taraması ve 69 yaşına kadar KETEM'e başvuru çağrısı yapıldı.

Sinop'ta, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında vatandaşları erken teşhis ve kanser taramaları konusunda bilgilendirmek amacıyla Uğur Mumcu Meydanı'nda stant kuruldu.

Uğur Mumcu Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatılırken, düzenli taramaların ihmal edilmemesi konusunda bilgilendirme yapıldı. Ebe Fatma Demirci Şentürk, meme kanseri farkındalık çalışmaları kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirmelerde bulunduklarını belirterek, erken teşhisin kanser tedavisindeki önemine dikkat çekti. Bilgilendirmelerde, 40 yaşından sonra iki yılda bir mamografi çektirilmesi gerektiği hatırlatılırken, 30 yaşından sonra ise beş yılda bir HPV taraması yapılmasının önemi vurgulandı.

Ayrıca 69 yaşına kadar vatandaşların kolorektal kanser taramalarından faydalanmak üzere Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimlerine başvurmaları konusunda çağrıda bulunuldu. Stantta kanser taramalarının yanı sıra organ bağışı konusunda da vatandaşlara bilgi verildi.

Çalışmayla vatandaşların kanser taramaları konusunda farkındalıklarının artırılması ve erken teşhisin önemi konusunda toplum bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Meme KanseriMeme KanseriMamografiGüncelSağlıkSinopHPVSon Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta meme kanseri farkındalık standında erken teşhis ve taramalar anlatıldı - Son Dakika
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