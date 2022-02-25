Şırnak'ta ağız ve diş taramasında hedef 100 bin - Son Dakika
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Şırnak'ta ağız ve diş taramasında hedef 100 bin

25.02.2022 13:53

Şırnak'ta ağız ve diş taramasında hedef 100 binŞIRNAK Şırnak İl Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile "Sağlıklı Nesil Başarılı Gelecek" projesi kapsamında 2 ay içerisinde mobil ekipleri bin 500 öğrenci ve öğretmen ağız ve diş taramasından geçti.

Şırnak'ta ağız ve diş taramasında hedef 100 bin

ŞIRNAK Şırnak İl Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile "Sağlıklı Nesil Başarılı Gelecek" projesi kapsamında 2 ay içerisinde mobil ekipleri bin 500 öğrenci ve öğretmen ağız ve diş taramasından geçti. Yıl sonuna kadar hedef 100 bin belirlendi.

Mobil aracın durağı merkeze bağlı Maden Afet Konutları Fatih İlk ve Ortaokulu oldu. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ağız ve diş taraması uygulamasına katıldı. Uygulama ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ve İl Sağlık Müdür Vekili Naci Uğur'dan bilgi aldı.

Vali Pehlivan burada gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin amacının il genelinde okuldaki öğrencilerin sağlık taramasından geçmek olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Sağlık Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokole istinaden okullarımızda yapılan sağlık taramalarına ziyaret ederek Toptepe köyüne geldik. Valilik himayesinde "Sağlıklı Nesil Başarılı Gelecek" adı altında bir proje başlattık. Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile İl Sağlık Müdürlüğümüz bir protokol imzaladılar. Protokolün amacı ilimizdeki okullarda çocuklarımıza yönelik sağlık taraması yapmak. Hedefimiz bu taramalarla dönem sonuna kadar 100 bin öğrenciye ulaşmak. Yeni başlayan bir proje hasebiyle bugüne kadar 1500 öğrencimize ulaştık. Bir amacımızda velilere ulaşmak. Velilerimizin, çocuklarını sağlıklı beslemesi, sağlıklı gelişimi konusunda eğitimler vermek. Bugüne kadar da 1000 velimize ulaştık. Hedefimiz bu konuda en az 3 bin velimize en kısa sürede ulaşmak. Ayrıca zoom üzerinde akşam saatlerinde çocuklarımıza yönelik sağlıklı beslenme, sağlık kuralları ile ilgili eğitici, öğretici sunumlar gerçekleştiriyor ilgili arkadaşlarımız" dedi.

'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözünü söyleyerek doğuştan, sonradan gelen bir takım rahatsızlıklar çocuklarda fark edebilir yada fark edilmez düzeyde bulunabileceğini ifade eden Vali Pehlivan, "Bu tarama çalışmasıyla sağlık sorunları varsa erken tespiti ve tedavisini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bunun içinde diş, kulak, göz sağlığı ile dünya gündeminde olan obezite ile ilgili tespitleri sağlık ekiplerimiz yapıyorlar. Şu an da diş tarama aracı önünde diş sağlığı taraması gerçekleştiriliyor. Eğer içlerinde problem yaşayan varsa onlar hemen akabinde tedavileri gerçekleştirilecek. Bu konuda bir amacımızda bilinç oluşması, çünkü malumuz bütün hastalıklar için geçerlidir, erken tanı, erken tedavi o hastalıkların kronikleşmesini önler. Allah korusun ileri dönemlerde önüne geçilemez boyutlara geçilmesini önler. Çocuklarımız için bu hizmeti veriyoruz. İl genelinde 700 üzerinde okulumuz ve 160 bine yakın öğrencimiz var. Bütün öğrencilerimizle, ilgili arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle, idarecilerimizle ve velilerimizin katkılarıyla ilgilenmeye çalışıyoruz. Sağlık bu anlamda herkes için en temel, en hayati konulardan birisi. Eğitim alanında bu çalışmanın yapılması, inanıyoruz ki çocuklarımızın başarılarına da olumlu katkı sağlayacaktır. Onlar ne kadar sağlıklı olursa derslerinde de o kadar başarılı olacaktırlar. Çocuklarımızın sağlığı, eğitimini devlet olarak da millet olarak da en çok önemsediğimiz konuların başında geliyor. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğrencilere ağız ve diş tarama aracında yapılan tedavilerin ardından, Vali Ali Hamza Pehlivan, öğrencilere diş macunu ve fırça setini hediye etti.

Şırnak'ta ağız ve diş taramasında hedef 100 bin
Şırnak'ta ağız ve diş taramasında hedef 100 bin
Şırnak'ta ağız ve diş taramasında hedef 100 bin

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milli eğitim bakanlığı, Şırnak, Fatih, Maden, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Şırnak'ta ağız ve diş taramasında hedef 100 bin - Son Dakika


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