Sağlık

Şırnak'ta ambulans helikopter Umut bebek için havalandı

ŞIRNAK - Şırnak'ta erken doğan 52 günlük bebek, solumum yetmezliği ve apne rahatsızlığı üzerine ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 28 haftalıkken dünyaya gelen Umut bebek, solumum yetmezliği ve apne şikayetiyle fenalaşınca, ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Umut bebeğin ileri tektik ve tedavisi için, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevki istendi. 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Sağlık Müdürlüğü Kontrol Komuta Merkezi ile yapılan görüşme sonrası Umut bebek, ambulans helikopterle Silopi Devlet Hastanesinden alınarak, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine götürüldü.