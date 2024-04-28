Sağlık

Şırnak'ta rahatsızlanan 20 günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 20 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülen Nadire A'nın yapılan tetkikler sonucu sindirim sisteminde kanama meydana geldiği tespit edildi. Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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