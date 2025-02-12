Şırnak'ta V-NOTES Histerektomi Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Şırnak'ta V-NOTES Histerektomi Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Cizre'de 45 yaşındaki hasta, V-NOTES yöntemi ile izsiz rahim alma ameliyatı oldu.

12.02.2025 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta V-NOTES Histerektomi ameliyatı yapıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde rahim duvarında kalınlaşma şikayeti olan 45 yaşındaki hasta, V-NOTES Histerektomi yöntemi ile ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İlhan Bayar tarafından V-NOTES Histerektomi olarak adlandırılan doğal açıklık cerrahisi yöntemi ile sadece vajinal yoldan girilerek kesisiz ve izsiz olarak başarılı bir şekilde ameliyat yaptı.

Bu yöntemle hastaların ameliyat sonrası günlük yaşama çok çabuk dönebildiğini belirten Dr. Bayar, V-NOTESs yöntemi ile rahim alma (histerektomi) ameliyatı, son yıllarda tüm dünyada oldukça popüler bir yöntem olduğunu söyledi. Dr. Bayar, "V-NOTES yöntemi doğal açıklık olan doğum kanalından kamera yardımıyla kurulan set up sayesinde vajinal yoldan yapılabilen aynı zamanda izsiz cerrahi olarak da bilinen bir yöntemdir. Kapalı ameliyatlar ile vajinal ameliyatların birleştirildiği modern bir yöntemdir" dedi.

Bu yöntem sayesinde hastalarının ameliyat sonrasında daha az ağrı duymakta ve kısa sürede taburcu olup günlük yaşamlarına çok daha kısa sürede dönebilmekte olduklarını söyleyen Bayar, "Karın bölgesinde hiçbir iz ve kesi olmadan yapılan bu ameliyat yönteminde daha az enfeksiyon, daha az kanama riski olmakla birlikte hastalarımızın memnuniyetleri çok daha yüksektir. V-NOTES yöntemi ile dış gebelik, tüp bağlama, kist ve rahim alma ameliyatları yapılabilmektedir. Biz de rahim sarkması ve rahim duvarı kalınlığı şikayetleri olan 45 yaşındaki Fecra Butnar isimli hastamıza V-NOTES tekniği ile rahim, tüp ve yumurtalık alma ameliyatını ilimizde ve hastanemizde ilk kez gerçekleştirdik. Başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz bu işlem ile hastanemize bu ve benzeri şikayetler ile başvuran hastalarımızın artık bir üst basamak hastanelere gitmelerine gerek kalmayacağı için ayrıca mutluluk duymaktayız" diye konuştu.

Geçirdiği operasyondan çok memnun olduğunu ve rahat bir yöntem olduğunu dile getiren Fecra Butnar, " Diyarbakır, Batman ve Kızıltepe gibi birçok yere gittim ancak bu hastalığıma çare bulamadım. Cizre'ye iyi bir doktorun geldiğini duyunca bende gelip muayene oldum ve ameliyat olmam gerektiği söylendi ve bende tamam dedim. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İlhan Bayar'ın yapmış olduğu başarılı ameliyatın ardından eski sağlığıma kavuştum. Bu ameliyat korktuğumuz gibi değil çok rahat bir yöntemmiş, Allah razı olsun hepsinden. Çok memnununum, çok rahatım şuanda. Ameliyat öncesi ve sonrası hiçbir sorun yaşamadım" dedi.

Kaynak: İHA

Histerektomi, Ameliyat, Hastane, Sağlık, Şırnak, Kadın, Cizre, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şırnak'ta V-NOTES Histerektomi Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı
21:09 Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD’nin 51. eyaleti olmayacağız Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD'nin 51. eyaleti olmayacağız
21:08 8 ilimizde eğitime kar arası 8 ilimizde eğitime kar arası
20:06 ABD Başkanı Donald Trump’tan Putin’e telefon ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon
19:18 Naci Görür’den Çanakkale’nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın Naci Görür'den Çanakkale'nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın
09:30 Altın fiyatlarında endişeler artıyor Altın fiyatlarında endişeler artıyor
09:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday
09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
09:03 PKKKCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:51 Çocuk parkında 176 bomba bulundu Çocuk parkında 176 bomba bulundu
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
08:30 Şampiyonlar Ligi nefes kesti İşte gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 22:53:34. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta V-NOTES Histerektomi Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.