Şırnak'ta Yaşlılık Çalıştayı Gerçekleştirildi

ŞIRNAK'ta yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek amacıyla 'İl Yaşlılık Çalıştayı' yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü 2'nci Yaşlılık Şurası kapsamında 81 ilde eş zamanlı yapılan çalıştaylardan biri Şırnak'ta gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde yapılan programa, İl Müdürü Salih Kaya, yaşlılar ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Çalıştay sonunda katılımcılara teşekkür plaketi verildi. Çalıştayda, Sağlıklı Yaşam, Toplumsal Hayata Katılım, Yaşlı Bakım Hizmetleri ve Yaşam Kalitesi, Yaşlı Dostu Kentler ve Yerel Yönetimler ile Yaşlı Hakları ve Bakım Ekonomisi konularında 5 tematik masa oluşturularak görüşmeler yapıldı.

'BİRÇOK ALANDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ'

Programda konuşan İl Müdürü Salih Kaya, "Bugün burada, toplumumuzun çınarları olan yaşlılarımızın yaşam kalitesini artırmak, ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha iyi anlamak, geleceğe dönük politika ve hizmetlerimizi güçlendirmek amacıyla düzenlediğimiz Yaşlılar Çalıştayı'nda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yaşlılarımız, bir ömür boyu bilgi, tecrübe ve değerleriyle bizlere rehberlik etmiş; kültürümüzün, geleneklerimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcıları olmuşlardır. Onlar, bizlere sadece geçmişi değil, aynı zamanda geleceği de şekillendirecek miraslar bırakmışlardır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın temel hedeflerinden biri; yaşlılarımızın huzurlu, sağlıklı, aktif ve saygın bir yaşam sürmelerini sağlamak, onları yalnız bırakmamaktır. Bu doğrultuda; evde bakım hizmetlerinden huzurevlerine, sosyal destek programlarından yaşlılara yönelik kültürel ve sosyal etkinliklere kadar birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

