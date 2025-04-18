Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Stabil - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Stabil

Sırrı Süreyya Önder\'in Sağlık Durumu Stabil

DEM Parti sözcüsü, Önder'in sağlık durumunun stabil olduğunu ve umutlu bekleyişin sürdüğünü açıkladı.

18.04.2025 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan açıklama yaptı. Doğan, "Doktorların yaptığı açıklamaya göre durum stabil. Stabilizasyon gerçekten önemli bir şey ve bu stabilizasyonun devam ediyor olması da bizi memnun eden önemli parametrelerden biri. İnanıyoruz ki Sırrı Süreyya Önder bu süreci sağlıkla atlatacak ve bir şekilde oradan kalkıp aramıza katılacak ve çok görmek istediği o kalıcı barışı da görecek" dedi.

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Önder'in sağlık durumuyla ilgili DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan hastanenin önünde basın açıklaması yaptı.

'DİRENMEYE DEVAM EDİYOR'

Önder'in durumunun stabil olduğunu belirten Ayşegül Doğan, "Değerli Türkiye halkları günlerdir burada hep birlikte sevgili Sırrı Süreyya Önder'den iyi haberler almayı bekliyoruz. Kötü haber olmaması işlerin yolunda gittiğini gösteriyor. Doktorların yaptığı açıklamaya göre durum stabil. Bu stabilizasyona çok şey borçluyuz. Çünkü stabilizasyonda öngörülen bu hastane sürecinin bir parçasıydı. Tabi bu yüksek hayati riskin devam etmediği anlamına gelmiyor. Bildiğiniz üzere Sırrı Süreyya Önder halen büyük bir yaşam mücadelesi veriyor. Tıpkı kızı sevgili Ceren'in dediği gibi kendisinin en iyi bildiği, bizim de en iyi tanıkları olduğumuz şeyi yapıyor. Ne yapıyor? Direniyor. Direnmeye devam ediyor. Biz de umutlu bekleyişimizi sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki Sırrı Süreyya Önder bu süreci sağlıkla atlatacak ve bir şekilde oradan kalkıp aramıza katılacak ve çok görmek istediği o kalıcı barışı da görecek. Bunun kurucularından biri olmak için de gayret göstermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

'EMİN ELLERDE OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ'

Doğan, "Hastane sürecinin uzun bir süreç olacağını en başında hem doktorlar bizlerle paylaştı hem bizler sizlerle paylaştık. Süreç şu anda öngörüldüğü şekilde ilerliyor. Stabilizasyon gerçekten önemli bir şey ve bu stabilizasyonun devam ediyor olması da bizi memnun eden önemli parametrelerden biri. Daha somut haberler için, daha farklı bilgiler için ancak hekimlerin yapacağı açıklamalara göre bizler de sizlerle paylaşım yapabileceğiz. Ama şunu bir kez daha gördük. Gösterilen ilgi, dayanışma, şifa dilekleri, temenniler, iyi dilekler, dualar bizim de beklediğimiz güzel haber, iyi haber, ihtiyacınız olan şeyi de gösteriyor. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey. Sırrı Süreyya Önder yaşam mücadelesi verirken de çalışmaya koşmaya, koşturmaya, direnmeye devam ediyor. Bizi birleştirmeye devam ediyor. Ayrılıklarımızı azaltmaya, benzerliklerimizi arttırmaya devam ediyor. Çalışıyor, işinin başında. Sesini bize duyurarak döneceği günü biz de burada beklemeye devam edeceğiz. Sizleri bir de bugün hekimlerin yaptığı açıklamadan sonra bizler bilgilendirmek istedik. Şu saate kadar, yani sabah saatlerinden şu ana kadar bu stabilizasyon dışında yeni bir gelişme yok. Biz burada yine dayanışma için geçmiş olsun dilekleri için gelenlerle birlikte umutlu bekleyişimizi, şifa nöbetimizi bu direnişe güç katmaya devam ederek bekliyoruz. Bekliyor olacağız. Yine burada yapılması gereken her şeyi büyük bir titizlikle, büyük bir hassasiyetle yapılıyor. Hatta çok emin ellerde olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Sırrı Süreyya Önder, Ayşegül Doğan, DEM Parti, Politika, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Stabil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum
Antalya’da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu

20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
08:59 Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı
08:50 Avrupa Birliği’nden Arap ülkesine vize muafiyeti Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti
08:50 Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi
08:45 Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 21:05:18. #7.11#
SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Stabil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement