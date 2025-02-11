Sivas'ta Akciğer Kanseri Ameliyatları Başladı - Son Dakika
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Sağlık

Sivas'ta Akciğer Kanseri Ameliyatları Başladı

Sivas\'ta Akciğer Kanseri Ameliyatları Başladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde akciğer kanseri ameliyatları başladı, 3 hasta başarılı şekilde tedavi edildi.

11.02.2025 16:50
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü'nde akciğer kanseri ameliyatlarına başlanıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'nda görevli Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Özbey, gerçekleştirilen ameliyatlar hakkında bilgi verdi.

Akciğer kanserinin kanser ölümlerinde ilk sırada yer aldığını aktaran Özbey, "Erken evre akciğer kanserinde hastalarımız ameliyat şansı bulunmakta olup hastalarımız tam bir tedavi şansı elde edebilmektedir." ifadesini kullandı.

Hastanede gerçekleştirilen ameliyatlar hakkında bilgi veren Özbey, Adıyaman, Tokat ve Sivas'tan akciğer kanseri 3 hastayı ameliyat ederek sağlığına kavuşturduklarını anlattı.

Gerçekleştiren 3 ameliyatın da kendi içindeki özellikleri açısından teknik olarak önemli ameliyatlar olduğunu vurgulayan Özbey, "Kapalı ameliyatları hastanemizde yaparak hem Sivas'ımıza hem de çevre illere bu konuda sağlık hizmeti verdiğimizi vurgulamak istiyorum. Kapalı ameliyatlarla kanserle olan mücadelemize devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Sivas'ta Akciğer Kanseri Ameliyatları Başladı - Son Dakika

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