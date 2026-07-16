Sivas\'ta İnme Merkezi 150 Girişim Gerçekleştirdi

Sivas Numune Hastanesi İnme Merkezi Sorumlu Hekimi, Girişimsel Nöroloji Uzmanı Dr. Hicret Betül Adıyaman, merkezin 8 aylık faaliyet süreci ve gerçekleştirilen girişimsel işlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

İnme merkezimizin yaklaşık 8 ay önce hizmet vermeye başladığını belirten Dr. Hicret Betül Adıyaman, bu süreçte yaklaşık 150 anjiyografik girişim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dr. Adıyaman, yapılan işlemler hakkında "Merkezimizde en sık uyguladığımız işlemlerden biri, akut iskemik inme hastalarında gerçekleştirdiğimiz trombektomi işlemidir. Beyin damarının ani olarak pıhtıyla tıkanması durumunda uygulanan bu yöntemle, damarı tıkayan pıhtıyı mekanik olarak çıkarıyor ve kan akışını yeniden sağlıyoruz. Bu sayede hastalarımızın kalıcı nörolojik hasar yaşama riskini önemli ölçüde azaltabiliyoruz. Bunun yanı sıra, şah damarı (karotis arter) darlığı veya tıkanıklığı bulunan hastalarda stent ve balon uygulamaları yaparak damar açıklığını yeniden sağlıyoruz. Ayrıca beyin anevrizması, halk arasında bilinen adıyla beyin baloncuğu şüphesi bulunan hastalarda da ileri anjiyografik yöntemler kullanıyoruz. Üç boyutlu görüntüleme sayesinde anevrizmanın varlığını, yerleşimini ve özelliklerini ayrıntılı şekilde değerlendirebiliyoruz. Bugünkü hastamızda da beyin anevrizması şüphesi bulunuyordu. Yaptığımız üç boyutlu anjiyografik görüntüleme sonucunda anevrizma tanısını doğruladık. Hastamızın tedavi planlamasını tamamlayarak bir sonraki aşamada girişimsel yöntemlerle anevrizmaya müdahale edeceğiz" dedi.

Anevrizmanın ciddi sonuçlara yol açabilecek bir hastalık olduğuna dikkat çeken Adıyaman, "Beyin anevrizması, tedavi edilmediği takdirde beyin kanamasına neden olabilen önemli bir damar hastalığıdır. Doğru zamanda yapılan görüntüleme ve uygun girişimsel tedavi sayesinde kanama riski önemli ölçüde azaltılabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Anevrizma belirtileri hakkında da bilgi veren Dr. Hicret Betül Adıyaman, "Anevrizma şüphesi bulunan hastalarda şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma ve senkop gibi şikayetler görülebilmektedir. Bunun yanında aile öyküsü de büyük önem taşımaktadır. Özellikle ailesinde beyin anevrizması tanısı bulunan kişilerin vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak gerekli görüntüleme tetkiklerini yaptırmaları, erken tanı ve tedavi açısından büyük önem taşımaktadır" diye konuştu. - SİVAS