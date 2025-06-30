Skolyozda Erken Tanı Hayat Kurtarır

OMURGA eğriliğinin sadece estetik bir sorun değil, tedavi edilmezse kalıcı sağlık problemlerine yol açabileceğini söyleyen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, "Özellikle ergenlik çağındaki çocuklarda sıkça görülen skolyoz, erken dönemde fark edilirse cerrahiye gerek kalmadan düzeltilebiliyor. Skolyoz tanısı ne kadar erken konursa tedavi süreci o kadar kolay oluyor" dedi.

Skolyoz, omurganın sağa ya da sola doğru 10 derecenin üzerinde eğrilik göstermesiyle ortaya çıkan bir duruş bozukluğu olarak tanımlanıyor. 'Skolyoz Farkındalık Ayı' kapsamından sağlık sorununa dikkat çekmeyi amaçlayan Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, skolyozun çoğunlukla 10 ila 15 yaş arasındaki çocuklarda görüldüğünü belirterek, "Kız çocuklarında erkeklere kıyasla 8-10 kat daha fazla rastlanıyor" dedi.

'EN SIK OKUL ÇAĞINDA GÖRÜLÜYOR'

Skolyozun erken fark edilmesinin tedavi sürecini ciddi ölçüde kolaylaştırdığını söyleyen Dr. Özkoçak, "Omuz seviyelerinde dengesizlik, kürek kemiklerinin birinin daha belirgin olması, bel ve kalça bölgesinde asimetri, duruşta eğrilik gibi bulgular dikkatlice gözlemlenmeli" dedi. Bu işaretlerin görüldüğü çocukların mutlaka bir fizik tedavi uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

'TEDAVİYE EĞRİLİĞE GÖRE YÖN VERİLİYOR'

Skolyozun derecesine göre farklı tedavi seçenekleri uygulanabiliyor diyen Dr. Özkoçak şunları söyledi:

"10-20 derece arasındaki eğriliklerde sadece özellikli omurga egzersizleriyle oldukça iyi sonuçlar alıyoruz. 20-40 derece arası skolyozlarda ise egzersizlerin yanı sıra korse kullanımı da devreye giriyor. 40 derecenin üstündeki eğrilikler cerrahi işlem açısından değerlendirilmeli. Cerrahi müdahale yalnızca daha ileri vakalarda gündeme geliyor. Çoğu çocuk büyüme süreci tamamlandığında sağlıklı bir omurgaya sahip olabiliyor."

'OMURGA, VÜCUDUN PIRLANTASIDIR'

Dr. Özkoçak, omurga sağlığının hayat boyu korunması gerektiğine değinerek, "Cildimize gösterdiğimiz özeni omurgamıza da göstermeliyiz. Duruş bozukluklarını ciddiye almalı, erken yaşta müdahale ile ilerlemesini durdurmalıyız. Unutmayın, omurga vücudun pırlantası gibidir" ifadelerini kullandı.