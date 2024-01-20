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SMA için erken tanı yöntemi

Samsun'da spinal müsküler atrofi hastalığının önlenmesine yönelik çiftlerin evlilik öncesi tarama programı devam ediyor. 2 yılda 26 bin 949 kişiye SMA testi yapıldı, 6 kişiye SMA tanısı konuldu.

SMA için erken tanı yöntemi
20.01.2024 - 20:49,  Güncelleme: 20:54
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SMA için erken tanı yöntemi

2 yılda 26 bin 949 kişiye SMA taraması yapıldı, 6 kişiye SMA tanısı konuldu

SAMSUN - Spinal müsküler atrofi hastalığının önlenmesine yönelik çiftlerin evlilik öncesi tarama programından geçmesini sağlayacak uygulama Samsun'da devam ediyor. Bu çerçevede hem çiftler hem de yeni doğan olmak üzere Samsun'da 26 bin 949 kişiye SMA testi yapıldı. Test sonucunda 'SMA taşıyıcılığı şüpheli' olduğu tespit edilen 333 kişiden 6'sına kesin SMA tanısı konuldu.

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde başlatılan SMA tarama testi uygulaması Samsun'da sürdürülüyor. Anne-baba olmayı planlayan kişiler, ilgili sağlık merkezlerine giderek burada kan testi veriyor. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan kan testleri Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Genetik Hastalıklar Tarama Laboratuvarında gönderiliyor. Testler üzerinde çalışılarak sonuçlar süratle ailelere bildiriliyor.

Yürütülen SMA tarama programı hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı olan SMA'nın ortaya çıkmadan erken dönemde tespiti için Sağlık Bakanlığımız tarafından iki yıldır SMA tarama programı yürütülüyor. Bu program çerçevesinde son iki yılda ilimizde 15 bin 616 yetişkin, 11 bin 333'ü de yenidoğan olmak toplam 26 bin 949 kişiye SMA testi yapıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Genetik Hastalıklar Tanı Merkezinde yapılan testler sonucunda ilimizde SMA şüpheli olarak görülen 333 kişiden 6'sına SMA tanısı konuldu" dedi.

"Aileler gelecekte büyük sağlık sorunlarına neden olabilecek SMA hastalığından çocuklarını koruyabilecekler"

Müdür Mustafa Uras şunları söyledi:

"Yeni evlenecek, anne baba olmayı düşünen ya da hamilelik sürecinde olan çiftlerimize aile hekimliklerimizde ücretsiz olarak sunulan bu tarama hizmetiyle, sadece birkaç damla kan vererek test yaptıran ailelerimiz, gelecekte büyük sağlık sorunlarına neden olabilecek SMA hastalığından çocuklarını koruyabilecekler. Hastalık riskinin ortaya çıkmadan önlenebilmesi açısından önem taşıyan bu taramalar sonucunda, genetik risk taşıdığı belirlenen çiftler, isterlerse bedeli tamamen devlet tarafından karşılanan tüp bebek yöntemini tercih edip ve böylelikle sağlıklı bir çocuk sahibi de olabilecekler. Program çerçevesinde ayrıca tedavinin etkili olduğu erken dönemde yenidoğan bebeklerimize tarama yapma imkanımız da bulunuyor. Yapılan tarama sonucunda tanı alan bebeklerimiz de Türkiye genelinde sayıları 63'e ulaşan SMA tedavi merkezlerinde, hastalık bulgu vermeden, henüz sinir hasarı ortaya çıkmadan erken dönemde tedavi imkanını yakalamış oluyorlar. Buradan bu vesileyle, tüm yeni evlenecek ya da çocuk sahibi olmayı düşünen ailelerimize seslenmek istiyorum: Lütfen ücretsiz olarak SMA testlerinizi yaptırmak üzere aile hekimliklerimize başvurun. Testinizi yaptırın. Birkaç damla kan verip tamamlayabileceğiniz bir testi ihmal etmeyin. Ne kendinizi ne de çocuklarınızın geleceğini riske atmayın."

Kaynak: İHA
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Genetik, Samsun, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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