Son dakika: 400 Yataklı devlet hastanesinde sona gelindi, açılış için gün sayıyor - Son Dakika
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Son dakika: 400 Yataklı devlet hastanesinde sona gelindi, açılış için gün sayıyor

20.06.2022 18:11

Edinilen son dakika haberine göre 400 Yataklı devlet hastanesinde sona gelindi, açılış için gün sayıyor Zonguldak'ta 9 yıl önce yapımına başlanan 400 yataklı yeni devlet hastanesi açılış için gün sayıyor.

400 Yataklı devlet hastanesinde sona gelindi, açılış için gün sayıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 9 yıl önce yapımına başlanan 400 yataklı yeni devlet hastanesi açılış için gün sayıyor. Yeni Devlet Hastanesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla açılması planlanıyor.

Zonguldak'ta 2014 yılında yapımına başlanan 400 yataklı yeni devlet hastanesi inşaatında sona gelindi. Yüzde doksan dokuzu tamamlanan yeni devlet hastanesinin iç tefrişat ve dışarıda yapılacak işlerinin tamamlanmasının ardından son teknolojiye sahip görüntüleme cihazları da yerleştirildikten sonra hasta kabulüne başlayacak.

Yeni devlet hastanesinin açılmasıyla birlikte Merkez ve İlçelere yüksek kalitede sağlık hizmeti sunacak.

Yeni devlet hastanesini Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla açmayı planladıklarını ifade eden Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun, "Hastane inşaatımızın çoğu kısmı bitti. İçinde tefrişatlar ve yapılacak az bir iş kaldı. İnşallah yakın zamanda hastanemiz açılacak. Tabi ki eksikler çıktığın da onlarda tamamlanmaya çalışılıyor. Hedefimiz önümüzde ki günlerde yakın zaman içerisinde hastanemizi açmak. Zonguldaklı hemşirelerimizin hizmetine sunmak olacak. En azından sağlık bakanımız o günkü duruma göre sayın cumhurbaşkanımızın Zonguldak'a ziyaretleri olabilir. Çünkü belediyemizin de başlayacağı lavuar alanı projesi olsun, Acılık 'da ki biten proje olsun yakın zamanda bitiyor. Biliyorsunuz sahil projesi bitti. Az bir şey kaldı. Cumhurbaşkanımız projelerin takibi için Filyos'a geliyor. Bakarsınız sayın cumhurbaşkanımızın geldiği bir günde hem hastanemiz hem de diğer açılışlar olabilir" dedi.

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Fahrettin Koca, Zonguldak, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son dakika: 400 Yataklı devlet hastanesinde sona gelindi, açılış için gün sayıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: 400 Yataklı devlet hastanesinde sona gelindi, açılış için gün sayıyor - Son Dakika
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