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Son Dakika: 6-12 Kasım'da her 100 binde en çok vaka artışı gösteren illerimiz belli oldu! İşte o liste - Son Dakika

Son Dakika: 6-12 Kasım'da her 100 binde en çok vaka artışı gösteren illerimiz belli oldu! İşte o liste

21.11.2021 12:49
Son Dakika: 6-12 Kasım'da her 100 binde en çok vaka artışı gösteren illerimiz belli oldu! İşte o liste

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Kasım tarihleri arasında her 100 binde en çok vaka artışı gösteren illerimizi açıkladı. Bu illerimiz sırasıyla Ordu, Osmaniye ve Karabük oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında 6-12 Kasım arasında en çok vaka artışı gösteren illerimizi açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre Ordu 499, 87, Osmaniye 481, 26 ve Karabük 477, 39 ile en çok vaka artışı gösteren illerimiz oldu.

ŞIRNAK EN DÜŞÜK ARTIŞA SAHİP İL

Tabloya göre 100 binde 11,72 ile Şırnak, en düşük vaka artışına sahip ilimiz olarak kayıtlara geçti. Şırnak'ı sırasıyla Van 16,27, Mardin ise 16,61 ile takip etti.

Son Dakika: 6-12 Kasım'da her 100 binde en çok vaka artışı gösteren illerimiz Ordu, Osmaniye ve Karabük oldu

BÜYÜKŞEHİRLERDE SON DURUM

6-12 Kasım döneminde koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Bakan Koca, geçen haftaya göre 100 binde vaka sayısı en çok artan illeri de paylaştı. Buna göre Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana ve Bartın oldu.

Son Dakika: 6-12 Kasım'da her 100 binde en çok vaka artışı gösteren illerimiz Ordu, Osmaniye ve Karabük oldu
Son Dakika: 6-12 Kasım'da her 100 binde en çok vaka artışı gösteren illerimiz belli oldu! İşte o liste

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Son Dakika Sağlık Son Dakika: 6-12 Kasım'da her 100 binde en çok vaka artışı gösteren illerimiz belli oldu! İşte o liste - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: 6-12 Kasım'da her 100 binde en çok vaka artışı gösteren illerimiz belli oldu! İşte o liste - Son Dakika
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