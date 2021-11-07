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Son dakika haber: Eşine karaciğerini verebilmek için hastane koridorlarında spor yaparak 15 kilo zayıfladı - Son Dakika

Son dakika haber: Eşine karaciğerini verebilmek için hastane koridorlarında spor yaparak 15 kilo zayıfladı

07.11.2021 14:05

Son dakika haberine göre Eşine karaciğerini verebilmek için hastane koridorlarında spor yaparak 15 kilo zayıfladı 'Hastalıkta ve sağlıkta' eşinin yanında olduğunu gösterdi: 'Eşi için 15 kilo vererek, karaciğerini bağışladı' Yaklaşık 20 yıllık eşi Emine Dur'a karaciğerini verebilmek için diyete giren ve...

Eşine karaciğerini verebilmek için hastane koridorlarında spor yaparak 15 kilo zayıfladı

'Hastalıkta ve sağlıkta' eşinin yanında olduğunu gösterdi: 'Eşi için 15 kilo vererek, karaciğerini bağışladı'

ANKARA - Yaklaşık 20 yıllık eşi Emine Dur'a karaciğerini verebilmek için diyete giren ve hastane koridorlarında spor yapan fedakar koca Kemal Dur, tam 15 kilo verdi. Daha sonrasında karaciğerini de eşine veren Dur, nikah masasında, 'hastalıkta ve sağlıkta' yanında olacağına söz verdiğini ve bunu gerçek hayatta da yaşayabilmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır karaciğer rahatsızlığı ile mücadele eden ve son 2 yıldır da rahatsızlığı artarak, karaciğer yetmezliği tanısı konan 37 yaşında olan Emine Dur, eşi Kemal Dur'un karaciğerini kendisine vermesi ile sağlığına kavuştu. Eşine karaciğerini verebilmesi için zayıflaması gerektiği söylenen Kemal Dur, sıkı bir diyete girerek ve hastane koridorlarında, evde, bulduğu her alanda spor yaparak 15 kilo verdi. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Emine Dur'un, ameliyatı Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirildi ve sağlığına kavuştu. Bu süreci İHA muhabirine anlatan 37 yaşındaki Emine Dur, "Bana karaciğer rahatsızlığı tanısı 10 yıl önce konulmuştu. 1 yıl önce de çok rahatsızlandım, mide bulantılarım, kusma şikayetlerim artmaya ve zayıflamaya başladım. Karnım su topladı. Daha sonra Ankara Şehir Hastanesine geldik ve doktorlarımız ile tanıştık. Donör aramaya başladık. Ablalarımın ki uyum sağlamadı. Eşim verici oldu. Eşim diyete girdi zayıfladı. Doktorlar eşime karar verdiler. Bu süreçte çok zorlandım ve hastanede yattım. Doktorlarımız çok ilgilendiler sağ olsunlar" ifadelerini kullandı.

"Eşime de çok teşekkür ediyorum"

Nakil olmadan önceki sürece de değinen Emine Dur, "Çok halsizdim yorgundum, yüzüm falan sararmıştı. İştahsızlık vardı 10 kilo kadar verdim bu süreçte. Şuan çok iyiyim. Nakil olalı 3 ay olmadı ama çok iyiyim, çok şükür. Ayaktayım çok şükür kontrollerime geliyorum. Eşime de çok teşekkür ediyorum. Benim için diyete girdi, spor yaptı, zayıfladı. Bu süreçte hastanede hep refakatçı olarak kaldı. Doktorlarımızın ve eşimin sayesinde sağlığıma kavuştum" şeklinde konuştu.

"Hastanede kaldığım sürede; bizim hastanemizin koridorları maşallah çok geniş koridorlarda spor yaptım"

Eşi Emine Dur'a karaciğerini verebilmek için 15 kilo zayıflayan Kemal Dur, hastalık sürecinin oldukça zor olduğunu, şuan ise sağlıklarına kavuştukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Kemal Dur, ayrıca eşine karaciğerini verebilmek için, sıkı bir diyetin yanı sıra spora da çok ağırlık verdiğini ve bu süreçte hastane koridorlarının kendisine çok yardımcı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Biz bu hastaneye Mayıs ayının sonunda gelmiştik ve hareketli bir süreç olduğu için zaten bir zayıflama başlamıştı. Daha sonradan nakil işinin benden olacağını öğrenince, biraz kilo vermem gerektiğini söylemişlerdi hocalarımız. O sırada diyet, spor, baya mücadele ettim yani. Verdik çok şükür, sağlıklı bir şekilde ameliyatımızı da oldu. Nasıl bir duygu bilmiyorum, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ben sürekli hastaneye geliyordum ve hastanede kalıyordum. Hastanede kaldığım sürede; bizim hastanemizin koridorları maşallah çok geniş koridorlarda spor yaptım. Pandemiden dolayı aşağılara inemedik. Kalabalığa girmememiz gerekiyordu, hocalarımızın söylediği şekilde yaptık her şeyi. Hastanede olsun, evde olsun, her yerde spor yaptım. Spor yapmayı da pek bilmiyordum, televizyonu açtım oradan da hareketleri öğrendim, yaptım. Şuan çok mutluyuz, huzurluyuz. Allah kimseye bu sıkıntıları yaşatmasın diyelim."

"Eşi nakil olacağını duyar duymaz gece gündüz spor yaparak bizim hedeflediğimiz kiloyu verdi"

Emine Dur'un ameliyatını gerçekleştirerek, sağlığına kavuşmasında büyük emekleri olan Ankara Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi ve Genel Cerrahi Eğitim ve İdari Sorumlusu ve Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı ise, "Az önce gördüğümüz hastamızın karaciğer rahatsızlığı vardı ve karaciğer yetmezliğine girmişti. Bizim kadavra listemizden organ beklemekteydi. Bu bekleme sürecinde organ bağışı yeterli olmadığı için süre uzadı ve hastamızın genel durumu kötüleşti. Bu sefer canlıdan nakil yapmak için araştırdık. En uygun olarak eşini seçtik. Tabi nakil yapabilmek için belirli hesaplamalarımız var. Karaciğerin boyutunun, hem alacak hastaya yetmesi hem de bıraktığımız miktarın da vericinin kendisine yetmesi gerekiyor. Bu hesaplamaları yaptığımızda vericide yağlanma tespit ettik. Belli bir kilo vererek bu yağlanmanın giderilmesinin uygun olacağını düşündük. Eşi de bunu duyar duymaz gece gündüz spor yaparak bizim hedeflediğimiz kiloyu verdi. Daha sonraki değerlendirmelerimizde de ölçümlerimizin uygun olduğuna karar verdik ve ameliyatı gerçekleştirdik. Nakil sonrasında yaklaşık 3 ay geçti, sizin de gördüğünüz gibi çiftimiz gayet sağlıklı" şeklinde konuştu.

Son dakika haber: Eşine karaciğerini verebilmek için hastane koridorlarında spor yaparak 15 kilo zayıfladı
Son dakika haber: Eşine karaciğerini verebilmek için hastane koridorlarında spor yaparak 15 kilo zayıfladı
Son dakika haber: Eşine karaciğerini verebilmek için hastane koridorlarında spor yaparak 15 kilo zayıfladı
Son dakika haber: Eşine karaciğerini verebilmek için hastane koridorlarında spor yaparak 15 kilo zayıfladı

Ankara Şehir Hastanesi, Bostancı, Hastane, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber: Eşine karaciğerini verebilmek için hastane koridorlarında spor yaparak 15 kilo zayıfladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Eşine karaciğerini verebilmek için hastane koridorlarında spor yaparak 15 kilo zayıfladı - Son Dakika
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