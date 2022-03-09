Son dakika haber... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 33 bin 243 oldu - Son Dakika
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Son dakika haber... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 33 bin 243 oldu

09.03.2022 20:06
Son dakika haber... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 33 bin 243 oldu

Son dakika gelişmesine göre 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 366 bin 536 testte 33 bin 243 vaka tespit edildi. 143 kişi hayatını kaybederken, 68 bin 822 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 366 bin 536 testte 33 bin 243 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybederken, 68 bin 822 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,20 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 725 bin 502, 2'nci dozda 52 milyon 880 bin 970 ve 3'üncü dozda 27 milyon 345 bin 761 olmak üzere toplam 146 milyon 144 bin 478 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Osmaniye, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 33 bin 243 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 33 bin 243 oldu - Son Dakika
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