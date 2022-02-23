AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da sağlık yatırımlarını inceledi - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da sağlık yatırımlarını inceledi

23.02.2022 10:44

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'da yapımı devam eden sağlık yatırımlarını inceledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'da yapımı devam eden sağlık yatırımlarını inceledi.

Acil Durum Hastanesi inşaat alanına gelen Yavuz, burada incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Yavuz, AA muhabirine, kentte sağlık alanında yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın takdirleriyle kentte sağlık alanında önemli adımlar atıldığını dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"1000 yataklı bir şehir hastanemiz şu anda kuruluyor. 1000 yataklı gibi düşünülmesine rağmen 1471 yatağa kadar çıkacak devasa bir hastaneden bahsediyoruz. Sadece oturduğu alan 60 bin metrekare. Onun yanında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ve Sağlık Bakanımızın katkılarıyla o paketin içine bir acil durum hastanesi konuldu. Acil Durum Hastanesi, şehir hastanesi daha bitmeden bitmiş olacak. Hemen önümüzdeki ay veya daha sonraki ay hizmet vermeye başlayacak. Aslında acil durum hastanesi deyip o 1000 yataklı şehir hastanesi içerisinde bir bölüm gibi görünmesine rağmen müstakil büyük bir hastane aynı zamanda. 17 bin 500 metrekare kapalı alanı var bu hastanenin ve 106 yataktan ibaret. Üçüncü basamak 48 yataklı yoğun bakım ünitesinin devreye gireceği bir hastaneden bahsediyoruz. Ameliyathaneleriyle diğer alanlarıyla gerçekten nevi şahsına münhasır güzel bir hastane inşası var burada. Şehrimiz için hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyoruz, Allah onlardan razı olsun."

Yavuz, daha sonra Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde devam eden yenileme ve ek bina yapım çalışmaları alanında incelemede bulundu.

Hastanenin hizmete girmesi için yoğun mesai harcandığını belirten Yavuz, "Eski binanın restorasyonu, yeni binanın devreye sokulması ve çevre düzenlemesiyle orada da güzel bir tablo ortaya çıkmış olacak." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da sağlık yatırımlarını inceledi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da sağlık yatırımlarını inceledi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da sağlık yatırımlarını inceledi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da sağlık yatırımlarını inceledi

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Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Sakarya, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da sağlık yatırımlarını inceledi - Son Dakika


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