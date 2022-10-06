Son dakika haberi! Ataşehir'de faaliyeti durdurulan özel hastanede tedavi gören hastalar, çevre hastanelere sevk edildi

Ataşehir'de faaliyeti durdurulan özel hastanede tedavi gören hastalar, çevre hastanelere sevk edildi
İSTANBUL Ataşehir'de skandal görüntülerin çıktığı hastanenin bakanlık tarafından faaliyetlerin durdurulma kararı alınmıştı. Özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulmasının ardından hastanede tedavi gören hastalar, çevre hastaneler sevk edilmeye başlandı.
İstanbul Ataşehir'deki İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde geçtiğimiz gün çıkan skandal görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçmişti. Bakanlığı'na bağlı müfettişlerin incelemelerinin ardından hastane faaliyetlerinin durdurulması kararı alındı. Hastanenin faaliyeti bugün itibariyle durdurulmasıyla hastanede tedavi gören hastalar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilmeye başlandı.
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