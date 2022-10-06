Son dakika haberi! Ataşehir'de faaliyeti durdurulan özel hastanede tedavi gören hastalar, çevre hastanelere sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Ataşehir'de faaliyeti durdurulan özel hastanede tedavi gören hastalar, çevre hastanelere sevk edildi

06.10.2022 14:34

Son dakika haberler: Ataşehir'de faaliyeti durdurulan özel hastanede tedavi gören hastalar, çevre hastanelere sevk edildiİSTANBUL Ataşehir'de skandal görüntülerin çıktığı hastanenin bakanlık tarafından faaliyetlerin durdurulma kararı alınmıştı.

Ataşehir'de faaliyeti durdurulan özel hastanede tedavi gören hastalar, çevre hastanelere sevk edildi

İSTANBUL Ataşehir'de skandal görüntülerin çıktığı hastanenin bakanlık tarafından faaliyetlerin durdurulma kararı alınmıştı. Özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulmasının ardından hastanede tedavi gören hastalar, çevre hastaneler sevk edilmeye başlandı.

İstanbul Ataşehir'deki İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde geçtiğimiz gün çıkan skandal görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçmişti. Bakanlığı'na bağlı müfettişlerin incelemelerinin ardından hastane faaliyetlerinin durdurulması kararı alındı. Hastanenin faaliyeti bugün itibariyle durdurulmasıyla hastanede tedavi gören hastalar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilmeye başlandı.

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Kaynak: İHA

Ataşehir, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi! Ataşehir'de faaliyeti durdurulan özel hastanede tedavi gören hastalar, çevre hastanelere sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Ataşehir'de faaliyeti durdurulan özel hastanede tedavi gören hastalar, çevre hastanelere sevk edildi - Son Dakika
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