Son dakika haberi... Çocuklar velileriyle el ele verdi, koronavirüs aşısı oldu - Son Dakika

Çocuklar velileriyle el ele verdi, koronavirüs aşısı oldu

Ortaokul öğrencileri velileriyle birlikte okul içinde Kovid-19 aşısı oldu

SAMSUN - Samsun'da bir ortaokulda kurulan aşı uygulama merkezinde veliler, çocuklarıyla birlikte aşı oldu. Bazı veliler ise çocukları aşı olurken tedirginlik yaşamaması için elinden tutarak onlara destek verdi.

Yüz yüze eğitimin devam etmesi amacıyla okullarda ve yurtlarda aşı çalışması başlatıldı. Bu kapsamda Canik ilçesinde bulunan Fatih Ortaokulu'nda İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı uygulama merkezi oluşturuldu. 12-17 yaş grubundaki öğrenciler sıraya girerek aşılarını oldu. Bazı veliler ise çocuklarının elinde tutarak onlara destek verdi.

"85 bin öğrencinin yüzde 40'ı aşılı"

Ortaokulda gerçekleştirilen aşı etkinliğinde konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Öğrencinin aşı olması için öğrencinin ilk olarak E-Nabız üzerinden onay alması gerekiyor. Bununla birlikte başvuru evrakı ile okul müdürümüz, öğretmeniz ve sağlık ekibimiz bunu değerlendiriyorlar. Aşı uygun ise burada ekiplerimiz aşılarını yapıyorlar. Burada aşısını yaptıktan sonra belli bir süre çocuklarımızı dinlendiriyoruz. Sağlık ekiplerimiz de bunu takip ediyorlar. Daha sonrasında derslerine devam edebiliyorlar. Tercihe göre aşı yapıyoruz. Genelde şuanda öğrencilerimiz Biontech'i tercih ediyorlar. Rakamsal olarak baktığımız zaman Samsun'da 12- 17 yaş olarak 85 bin öğrencimiz mevcut. Bunların yüzde 40'ı aşılı durumda. Yani 10 kişiden 6'sı aşılı değil. Bu aşı oranını yükseltmemiz lazım. Ne kadar çift doz aşıyı arttırsak okullarımızda eğitim o kadar devam edecektir. Bir sınıfımızda 2 pozitif öğrencimiz vardı. Fakat sınıfta 7 kişi çift doz aşılı olduğu için o 7 kişi eğitimine devam etti. Sınıfımızı kapatmamış olduk. Bundan sonraki dönemlerde de sınıfta çift aşılılar var ise sınıflarımız kapanmamış olacak" dedi.

Samsun'da 1. doz aşı oranının yüzde 87, 2. doz aşının ise yüzde 73 bandında olduğu bilgisini veren Oruç, "Üniversiteler de açılıyor. Yüz yüze eğitimin devam etmesi için okulda aşı çalışması yaptık. 3- 4 gündür bu çalışmayı yapıyoruz. Bu hafta içerisinde 900 öğrencimizi aşıladık" diye konuştu.

Kızı aşı olurken destek veren baba İdris Kodalak, "Baba kız aynı anda aşı olduğumuz için mutluyuz. Sağlık Bakanımıza teşekkür ederiz. Sağlığımız açısından herkes aşılansın. Birinci dozu olmuştum, ikinci dozu oldum şimdi. İkinci ise burada nasipmiş. Okullarda olması çok güzel bir uygulama. Onlar için uğraşıyoruz. Onların sağlığı için uğraşıyoruz" diye konuştu.

Babası ile birlikte aşı olan 7'nci sınıf öğrencisi Semanur Eylül Kodalak, "Çok güzel uygulama. Bütün öğrenciler aşı olabilir" şeklinde konuştu.

Diğer öğrenciler de akranlarına aşı olmaları çağrısında bulundu.

5 adımda aşı onayı

Aşı yaptırmak isteyen 12 -17 yaş arası öğrencilerin velileri ilk olarak E-Nabız sistemi üzerinden "çocuklarım" sekmesi üzerinden çocuğunun ismini seçiyor. İkinci aşamada "Kovid -19 aşı bilgileri" bölümüne tıklıyor. Üçüncü aşamada "talep oluştur" bölümüne giriliyor. Dördüncü aşamada ise "Kovid-19 pandemik aşılaması için aşı tanımlamanız yapılmıştır. Aşı randevusu almak için velayet hakkına sahip kişilerce aşı onam formunun onaylanması gerekmektedir. Onaylamak için butonu tıklayınız" çıkıyor. Son beşinci adımda ise Kovid-19 aşı uygulaması bilgilendirme ve onam formundaki "okudum anladım" butonuna tıklanması gerekiyor.