Üye Girişi
Son dakika haberleri... Çocuklarda 'gece yatak ıslatma'ya dikkat - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çocuklarda 'gece yatak ıslatma'ya dikkat

09.12.2021 09:47
Son dakika haberleri... Çocuklarda 'gece yatak ıslatma'ya dikkat

Son dakika sağlık haberi: Çocuklarda 'gece yatak ıslatma'ya dikkatİZMİR Çocuklarda enürezis nokturna (gece yatak ıslatma) hakkında önemli bilgiler veren Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Nefroloji Uzmanı Prof. Dr.

Çocuklarda 'gece yatak ıslatma'ya dikkat

İZMİR Çocuklarda enürezis nokturna (gece yatak ıslatma) hakkında önemli bilgiler veren Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Kavukçu, çocuklarda 5 yaşından sonra gece yatak ıslatma sorununun ihmal edilmemesi ve mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğini belirtti. Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Kavukçu, gece yatak ıslatma olarak bilinen enürezis nokturna ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. 5 yaşını doldurmuş çocukların uyurken haftada ikiden fazla altlarını ıslatma durumunun enürezis nokturna olduğunu kaydeden Prof. Dr. Salih Kavukçu, "5 yaşındaki çocuklar yaklaşık yüzde 20 oranında, 10 yaşındaki çocuklar yüzde 7 oranında, 15 yaşındaki çocuklar ise yüzde 1 oranında gece altını ıslatabilirler" bilgisini verdi. Kavukçu, 5 yaşından sonra gece yatak ıslatma sorununun ihmal edilmemesi ve mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğini vurguladı.

"5 yaşından sonra çocuğun idrar kaçırmaması gerekir"

5 yaşına kadar gece yatak ıslatmanın normal olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kavukçu, "Çocuklar önce gece daha sonra gündüz dışkısı geldiğinde haber eder. Ardından gündüz idrarı geldiği zaman haber eder. En son da gece idrarı geldiği zaman haber eder. Son aşama, 5 yaşından sonra doğal olarak başlar. Yani gelişimsel bir süreçtir. 5 yaşından sonra çocuğun idrar kaçırmaması gerekir. 5 yaşından sonra çocuk idrar kaçırıyorsa muhakkak hekime gidilmelidir. Gece yatak ıslatma, hekim tarafından iki şekilde değerlendirilir. Bu durum, altta yatan idrar yolu enfeksiyonu, şeker hastalığı, hormonal bir bozukluk gibi önemli bir hastalık işareti olabilir veya doğrudan doğruya gelişimsel süreçle ilgili olabilir. Hekimler, bunun bu bir ciddi hastalık mı yoksa gelişimsel süreçten kaynaklı olup olmadığını ayırt edecektir" dedi.

"Pek çok nedene bağlı olabilir"

Psikolojik durumun nadiren enürezis nokturnaya neden olabildiğini ifade eden Prof. Dr. Salih Kavukçu, "Çocukların 3 yaşlarına doğru idrar yapma eğitimini alması lazım. Bu terbiye geciktiyse çocuk gece idrarını kaçırabilir. Anne çok kuruntulu ve titiz davranıyorsa bu da bir neden olabilir ya da annenin çok erken yaşta çocuğa tuvalet terbiyesi vermiş olması da bir neden olabilir. Bunları yorumlarken, 'bu tamamen psikolojiktir' demek doğru olmaz. Çocuğun mesane hacmi küçük olabilir, gece idrar miktarı yüksek olabilir, çocuğun uykusu çok derin olduğu için gece yatak ıslatıyor olabilir. Uykuda apne, nefesin durması, geniz etinin iri olması da gece altını ıslatma nedeni olabilir" sözlerine yer verdi.

İkincil altına ıslatma hakkında da bilgi veren Kavukçu, şunları söyledi: "5 yaşından sonra çocuk, 6 ay kuru kalıp ondan sonra aniden geceleri altını ıslatmaya başladıysa bunu 'ikincil altına ıslatma' diye yorumluyoruz. Burada, yeni bir hastalık mı var yoksa çocukta bir psikolojik travma mı var, onu ayırt etmek gerekiyor. Örneğin yeni bir idrar yolu enfeksiyonu ortaya çıkmış olabilir. Anne, baba ölümü, başka bir şehre tayin olma, öğretmen değişimi, cinsel istismar durumları da çocuklarda ikincil altını ıslatma nedeni olarak karşımıza çıkabilir. Eğer çocuk kabızsa mesane hacmi azalacağından, idrar kaçırma ile de karşılaşabilir. Kabızlık muhakkak giderilmelidir."

Tedavisi mümkün

Altta yatan nedenler ayıklandıktan sonra çocuğun uygun şekilde tedavi edilmesi ve ona karşı özgüveni artırıcı yaklaşımlarda bulunulması gerektiğini belirten Kavukçu, "Çocuk ve ebeveyn kesinlikle suçlanmamalıdır. Çocuğu ikna edici bir yaklaşım sergilenmelidir. 'Birlikte bu sorunu çözeceğiz. Merak etme, halledeceğiz' gibi basit güven aktarıcı yaklaşımlarda bulunulmalı. Anne, baba ve çocuğun hekime güvenmesi ve inanması gerekir. Sadece bununla bile başarı sağlanabilir. Özellikle mesane hacmi küçük olan çocuklarda alarm cihazı tedavisi uygulandığını, bir başka yöntemin ise ilaç tedavileri olduğunu söyleyen Kavukçu, ilaç tedavisinin de başarıyla sonuçlandığını ve ilacın ciddi bir yan etkisinin bulunmadığını dile getirdi. Prof. Dr. Kavukçu, çocukların akşam yemeklerini yedikten yatıncaya kadarki sürede fazla sıvı almaması ve yatmadan önce mutlaka idrarlarını yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

"Bez bağlamayın, cezalandırmayın"

Ailelere bazı uyarılarda bulunan Çocuk Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Kavukçu, şöyle konuştu: "Çocuk altına kaçırıyor, yataklar kirleniyor diye çocuğun altına bez bağlanması kesinlikle doğru değildir. Çocuğun yaşına göre davranılması gerekmektedir. Çocuk cezalandırılmaz, azarlanmaz, aşağılanmaz. Gece yatak ıslatmadığı zaman ise çocuk onore edilir. Böylece çocuk özendirilir. Gece alt ıslatma sorununu çocuklar saklamak ister. Öyle hastalarım oldu ki, 'Şikayetiniz nedir?' dediğim zaman annesi 'Oğlum 9 yaşında ve altına kaçırıyor' dediğinde, çocuk 'Hayır anne. Ben altıma kaçırmıyorum terliyorum' diye onu kamufle etmeye çalışıyor. Çünkü utanıyor."

"Tedavi edilmezse psişik travma olabilir"

Prof. Dr. Salih Kavukçu, enürezis nokturna durumunda ailelerin; çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına, çocuk nefroloji uzmanına, çocuk üroloji uzmanına başvurabileceğini sözlerine ekleyerek "Bu durum tedavi edilmez ise çocukta bir psişik travma olabilir, çocuğun benliği zedelenebilir. Bu durum muhakkak tedavi edilmelidir. Bir hekime giderek uygun bir tedavi yöntemi ile bu çocukların tedavi olması gerekmektedir" dedi. Geçmiş yıllarda kendisine başvuran bir hastasıyla yaşadığı olayı anlatan Kavukçu, "Liseyi yatılı okulda okuyacak olan bir hastamda böyle bir sorun vardı. Yatakhanede arkadaşları dalga geçer diye çok korkuyordu. Verdiğimiz tedavi ile şifaya ulaştı ve hiç sorun yaşamadan yatılı olarak lise öğrenimini gördü" diye konuştu.

Son dakika haberleri... Çocuklarda 'gece yatak ıslatma'ya dikkat
Son dakika haberleri... Çocuklarda 'gece yatak ıslatma'ya dikkat
Son dakika haberleri... Çocuklarda 'gece yatak ıslatma'ya dikkat
Son dakika haberleri... Çocuklarda 'gece yatak ıslatma'ya dikkat

Dokuz Eylül Üniversitesi, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri... Çocuklarda 'gece yatak ıslatma'ya dikkat - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üç Kuruş kadrosuna dahil oluyor! Aras Bulut İynemli'den hayranlarına güzel haber 09:37 Üç Kuruş kadrosuna dahil oluyor! Aras Bulut İynemli'den hayranlarına güzel haber
Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti 09:10 Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı 18:07 Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 17:15 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini 15:46 Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı 15:40 Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü 15:19 Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü

Son Dakika Haberleri
09:38 Omicron, Delta varyantından dört kat daha bulaşıcı çıktı
09:36 Üç Kuruş kadrosuna dahil oluyor! Aras Bulut İynemli'den hayranlarına güzel haber
09:18 Asgari ücrette gündem "asgari geçim indirimi" oranları! İşte eski ve yeni AGİ tablosu!
09:09 Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti
09:03 Yöneylem Araştırma'dan seçim anketi: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 7.7 puan önünde
08:42 Kenan İmirzalıoğlu'nun "rahmetli oldu" dediği Arif Şentürk konuştu: Kenan arayıp özür diledi!
08:39 Kulislerden fısıltılar! İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bakıyor?
08:34 Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
08:31 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Ellerime değil sözlerime baksınlar
08:30 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 9 Aralık Perşembe altın fiyatları
Omicron, Delta varyantından dört kat daha bulaşıcı çıktı Omicron, Delta varyantından dört kat daha bulaşıcı çıktı         
09:38
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:23
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Karısı pideciye kaçınca kendini yere atıp sinir krizi geçiren adam, Müge Anlı'da börek yaptı Karısı pideciye kaçınca kendini yere atıp sinir krizi geçiren adam, Müge Anlı'da börek yaptı         
20:47
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu         
17:00
Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!         
15:42
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi         
13:07
Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 09:52:42. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Çocuklarda 'gece yatak ıslatma'ya dikkat - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement