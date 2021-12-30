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Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı - Son Dakika

Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı

30.12.2021 16:40

Son dakika: Dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantı nedeniyle Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya ve Lüksemburg'un Türk yolcuları kabul etmeyeceği iddia edilmişti. Bu haberin ardından THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından açıklama yaparak söz konusu iddiayı yalanladı.

Bugün DHA tarafından servis edilen, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosunu güncelledi" haberine THY'den yalanlama geldi.

7 ÜLKEYE GİRİŞİN YASAKLANDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Haberde, Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği iddia edilmişti.

THY GENEL MÜDÜRÜ: GİRİŞ YASAĞI GETİRİLMEMİŞTİR

Bu iddiaların ardından THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada söz konusu iddiayı yalanladı. Ekşi, "Türk vatandaşlarına Omicron sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı Getirilmemiştir. Yolcularımızın seyahatlerini planlarken ve uçuş öncesi Web sitemizi takip etmelerinde fayda vardır." ifadelerini kullandı

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Uçak, THY, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son Dakika: THY, 'Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek' haberlerini yalanladı - Son Dakika


Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
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