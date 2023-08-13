Sosyal medya trendini deneyen çocuk alevlerin içinde kaldı - Son Dakika
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Sosyal medya trendini deneyen çocuk alevlerin içinde kaldı

Son Güncelleme: 13.08.2023 11:51

Muş'ta sosyal medyada gördüğü 'kolonya yakma' videosunu denemek isteyen 11 yaşındaki Fatma K., üzerine kolonya döküp çakmağı ateşledi. Alevlerin içinde kalan çocuk, hemen banyoya koşup üzerine su döktü. Ağır yanıklarla hastaneye kaldırılan Fatma, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Muş'ta sosyal medyada gördüğü videoyu evde deneyip, üzerine kolonya döktükten sonra elindeki çakmağı ateşleyen Fatma K. (11) ağır yaralandı. Göğüs ve boyun bölgesinde yanıklar oluşan çocuk, "Bir anda alevlerin içinde kaldım. Hemen banyoya koşup, üzerime su döktüm. Bir an öleceğimi düşündüm" dedi.

SAÇLARI VE KIYAFETLERİ ALEV ALDI

Malazgirt ilçesinde oturan öğrenci Fatma K., sosyal medyada gördüğü 'kolonya yakma' videosunu denemek istedi. Kimsenin evde olmadığı sırada üzerine kolonya döken küçük kız, elindeki çakmağı da ateşledi. Bir anda saçları ve kıyafetleri alevler alan Fatma K., banyoya koşup, üzerine su döktü.

Sosyal medya trendini deneyen çocuk ağır yaralandı

VÜCUDUNDA CİDDİ YANIKLAR OLUŞTU

Kendi kendini söndürmeye başaran Fatma K., daha sonra ailesi tarafından Malazgirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Göğüs ve boyun bölgesinde 2'nci ve 3'üncü dereceden yanıklar oluşan Fatma K., Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi'ne sevk edildi. Burada tedavisi süren Fatma K., yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Sosyal medya trendini deneyen çocuk ağır yaralandı

"BİR AN ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Evde kimsenin olmadığını belirten Fatma K., "Sosyal medyada izlediğim ve ilgimi çeken kolonya yakma videosunu denemek istedim. Üzerime kolonya döküp, çakmağı çaktım. Bir anda alevlerin içinde kaldım. Hemen banyoya koşup, üzerime su döktüm. Bir an öleceğimi düşündüm. Çok korkunç dakikalardı. Artık bu gibi denemeler yapmayacağım. Bunu kimse denemesin. Ben yandım başkası yanmasın" dedi.

Kaynak: DHA
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Malazgirt, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sosyal medya trendini deneyen çocuk alevlerin içinde kaldı - Son Dakika


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