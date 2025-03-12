Spor Sonrası Felç Geçiren İş Adamı İyileşme Sürecinde

Spor yaptıktan sonra daldığı uykudan felç olarak uyanan iş adamı yeniden yürüyeceği günü bekliyor

YOZGAT - Bursa'da spor sonrasında uyuyup ertesi gün yataktan kalkamayan ve omurilik felci teşhisi konulan iş adamı Cengiz Şaşmaz, Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eski sağlıklı günlerine geri dönebilmek için fizik tedavi görüyor.

Aslen Bursalı olan ve Bursa'da yaşayan Cengiz Şaşmaz, üç yıl önce rutin olarak yaptığı spor sonrasında uyuyup ertesi gün yataktan kalkamadı. Belinden sorun yaşayan ve acı içinde kalan Şaşmaz, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Hastaneye kaldırılmasının ardından 2 ay yoğun bakımda tedavi gören Şaşmaz, daha sonra ameliyat oldu. Omurilik felci teşhisi konulan Şaşmaz, Yenişehir Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sonrası Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

"5 farklı doktor bana yürüyebileceğimi söyledi"

Tedavi sürecinde farklı doktorlara muayene olan Şaşmaz, "5 doktor da bana 'Yürümemen için hiçbir sebep yok' dedi. İyi bir fizik tedavi ile bu işi halledebileceğimi söylediler. Bana fizik tedavi programı uygulanacak. İnşallah başarılı olursa yürümek istiyorum. Sağlığıma kavuştuğumda kaldığım yerden devam etmek istiyorum. İşime geri dönmek istiyorum, tasarımlar yapmak istiyorum. Sinemaya, tiyatroya gitmeyi özledim. Müzik dinliyorum, arkadaşlarımla internet üzerinden görüntülü görüşüyorum. Arkadaşlarım, moralimi yükseltmek için ellerinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

Bursa'da profesyonel mutfak tasarımı işiyle uğraştığını belirten Şaşmaz, "Arkadaşlarım bazen benden yardım istiyor. Alışveriş merkezinde sevdiğim bir kafe var, orada oturup hem kahvemi içiyorum hem de dizaynlarımı yapıyorum" dedi.

"Artık evlenmeyi düşünüyorum"

Cengiz Şaşmaz, "İyileşme gayretindeyim. Bugüne kadar hiç evlilik yapmadım. Artık evlenmeyi düşünüyorum. Çünkü bana bakabilecek birine ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Biraz geç kalmış olabilirim ama bir hayat arkadaşına ihtiyacım var. Sohbet edebileceğim, hayatı paylaşabileceğim birine ihtiyacım var. Kendimi yormadan, stresi az olan bir hayat istiyorum" diye konuştu.