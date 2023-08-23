Kuduz teşhisiyle tedavi gören şahıs yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kuduz teşhisiyle tedavi gören şahıs yaşamını yitirdi

Son Güncelleme: 23.08.2023 15:25

Telabyad kentinde başıboş köpeğin saldırısında yaralanan ve kuduz teşhisiyle Şanlıurfa'da tedavi gören Hasan Halil Faras (30) hayatını kaybetti. Faras, Akçakale'de hastaneden kaçmış, boş bir arsada bulunup, Arapça bilen kişiler tarafından ikna edilerek, tekrar tedaviye alınmıştı.

Suriye'nin Telabyad kentinde başıboş köpeğin saldırısında yaralanan ve kuduz teşhisiyle Şanlıurfa'da tedavi gören Hasan Halil Faras (30) hayatını kaybetti. Faras, Akçakale'de hastaneden kaçmış; boş bir arsada bulunup Arapça bilen kişiler tarafından ikna edilerek tekrar tedaviye alınmıştı.

HASTANEDEN KAÇMIŞTI

Suriye'nin Tel Abyad kentinde başıboş köpeğin ısırdığı Hasan Halil Faras yaralandı. İlk tedavisi ülkesinde yapılan Faras'a kuduz teşhisi konuldu. 19 Ağustos'ta Tel Abyad'ın sınır komşusu olan Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Faras, burada bir odada karantinaya alındı. Hasan Halil Faras, odanın kapısını açıp, bir hasta yakınının cep telefonunu alıp, kaçtı.

Suriye'de kuduz köpek saldırısında yaralanan kişi hayatını kaybetti

BOŞ ARSADA BULUNMUŞTU

Hasta yakınının ihbarı üzerine hastane polisi, güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelede, telefonu alıp kaçan kişinin Hasan Halil Faras olduğunu belirledi. Polis ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı. Faras hastaneye 10 kilometre mesafedeki Dibat Mahallesi'nde boş tarlada bulundu. Faras'ı ikna etmek için Arapça bilen görevliler çağrıldı. Uzun uğraşların ardından ikna olan Hasan Halil Faras, özel kıyafetli ekiplerce ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlçede panik ve tedirginlik yaratan olay üzerine Faras, tedavi için Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastaneden kaçmıştı! Kuduz teşhisiyle tedavi gören adam hayatını kaybetti

CENAZESİ SURİYE'YE GÖNDERİLDİ

Hasan Halil Faras, bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Faras'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Suriye'ye gönderildi.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Suriye, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kuduz teşhisiyle tedavi gören şahıs yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuduz teşhisiyle tedavi gören şahıs yaşamını yitirdi - Son Dakika
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