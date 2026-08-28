Tanzanya\'da Çocuk Sedasyon Ünitesi Açıldı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve beraberindeki heyet, Tanzanya'daki Muhimbili Sağlık ve Bağlı Bilimler Üniversitesi'nde (MUHAS) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle kurulan Çocuk Sedasyon Ünitesi'nin açılışına katıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, MUHAS Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kurulan ünitenin açılışına Ünüvar'ın yanı sıra Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Bekir Gezer ile Türkiye ve Tanzanya'dan ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

TİKA, ünitenin ihtiyaç duyduğu teknik donanım ve tıbbi ekipmanı temin etti. Bu kapsamda anestezi cihazı, dental ünite, aspirasyon sistemi, pediatrik hava yolu ve solunum ekipmanları, intravenöz uygulama ve acil müdahale ekipmanlarının yanı sıra çocuk diş hekimliğinde kullanılacak çeşitli tıbbi ve dental cihaz, ekipman ve sarf malzemeleri sağlandı.

Projenin eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile mevcut akademik işbirliğinden yararlanılarak pediatrik diş tedavilerinde sedasyon uygulamalarına ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

Çalışmalarla Tanzanyalı sağlık personelinin sedasyon uygulamalarındaki kapasitesinin geliştirilmesi ve çocukların nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişiminin artırılması hedefleniyor.

Doğu Afrika'nın ilk paramedik okulunun kurulması için işbirliği

Ziyaret kapsamında sağlık alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir diğer adım da Doğu Afrika'nın ilk paramedik okulunun kurulması için atıldı.

TİKA, MUHAS ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliğinde yürütülmesi planlanan projeye ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Projeyle Tanzanya'da paramedik eğitiminin kurumsal yapıya kavuşturulması, eğitim müfredatı ve altyapısının geliştirilmesi ve ülkenin acil sağlık hizmetleri alanındaki insan kaynağının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda sağlık personeline yönelik kapasite geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, daha önce temin edilen ambulansın da uygulamalı eğitimlerde ve hasta transferlerinde kullanılması planlanıyor.

Söz konusu çalışma, TİKA'nın Tanzanya'da daha önce gerçekleştirdiği Afet ve Acil Durum Müdahale Eğitim Programları ile ekipman desteğinin devamı niteliğini taşıyor.