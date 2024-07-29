Taramadan geçirilen mülteci kadınlardan biri kanser çıktı - Son Dakika
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Sağlık

Taramadan geçirilen mülteci kadınlardan biri kanser çıktı

Van'ın Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan taramada, 15 mülteci kadından birinin kanser teşhisi konuldu. Mamografi testi pozitif çıkan kadın, uzman doktora yönlendirildi. Sağlıklı Hayat Merkezi, her vatandaşa ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor.

29.07.2024 21:40
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Taramadan geçirilen mülteci kadınlardan biri kanser çıktı

Erken teşhis hayat kurtardı

VAN - Van'ın Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezine getirilerek taramadan geçirilen 15 mülteci kadından biri kanser çıktı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Uygulama Ortağı İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Van Temsilciliği ile iletişime geçen Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü, 15 İran ve Afgan asıllı mülteci kadını kuruma davet etti. Burada taramadan geçirilen kadınlardan birinin mamografi testi pozitif çıkarak uzman doktora yönlendirildi.

Açıklamalarda bulunan Tuşba İlçe Sağlık Müdiresi Dr. Semra Gümüş, her kadının tansiyon, boy, kilo ve şeker ölçümleri de yapıldığını belirterek, "Başta yabancı uyruklular polikliniği olmak üzere üreme sağlığı, psikososyal danışmanlık, obezite ile mücadele, fiziksel aktivite gibi ücretsiz hizmet veren birimler gezdirilerek bilgilendirmeler yapıldı. Vakfın tercümanı Sara Karakoyun ve vakıf görevlisi Hasibe Çatıkkaş'ın da iletişimde yardımcı oldular, kendilerine teşekkür ederiz. Tuşba Sağlıklı Hayat Merkezimiz ikamet adresine bakılmaksızın her vatandaşımıza ücretsiz hizmet vermeye devam etmektedir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Taramadan geçirilen mülteci kadınlardan biri kanser çıktı - Son Dakika

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