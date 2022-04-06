Tarçınlı ve kakaolu sabunla selülitlere çözüm - Son Dakika
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Tarçınlı ve kakaolu sabunla selülitlere çözüm

06.04.2022 13:33

Tarçınlı ve kakaolu sabunla selülitlere çözüm -Mardin'in tarçınlı ve kakaolu sabununa Avrupa'dan talep Mardin'de üretilen tarçınlı ve kakaolu sabun özellikle kadınların korkulu rüyası olan selülitlere çözüm olduğu belirtiliyor.

Tarçınlı ve kakaolu sabunla selülitlere çözüm

- Mardin'in tarçınlı ve kakaolu sabununa Avrupa'dan talep

MARDİN - Mardin'de üretilen tarçınlı ve kakaolu sabun özellikle kadınların korkulu rüyası olan selülitlere çözüm olduğu belirtiliyor. Sabun talep üzerine Avrupa'nın birçok ülkesine gönderiliyor.

Mardin'de üretilen tarçınlı ve kakaolu sabun, içindeki mineraller ile kadınların vazgeçilmesi oluyor. Çatlak, selülit ve yaz aylarındaki aşırı terlemeleri önleyen tarçınlı ve kakaolu sabun duş jeli olarak kullanılıyor. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte özellikle Fransa'dan ve birçok Avrupa ülkesinden talepler başlıyor. Sabunların kendi imalatları olduğunu belirten sabun üreticisi Necmettin Yüksel, hemen hemen Türkiye'nin her yerine sabun gönderdiklerini söyledi. Avrupa'nın birçok ülkesine de sabun gönderdiklerini belirten Yüksel, "Bütün iller, mezralar, kasaba olsun hepsini gönderiyoruz. Gönderimler sayesinde Türkiye'mizi daha iyi tanımaya başladık. En son Maldivler'e ve Çin'e gönderdik. Evvelsi gün Fransa'dan talep geldi. Tarçın bir de kakao karışımı sabunu 20 sene önce ürettik. Aynı kişi tekrar bizden sabun istedi ve ona sabun göndereceğiz. Şu görmüş olduğunuz sabun içinde tarçın bir de kakao var" dedi.

"Yaz'ın Fransa'dan ve birçok Avrupa ülkesinden talep geliyor"

Tarçın ve kakaonun sakinleştirici özelliği olduğunu söyleyen Yüksel, "Aşırı terleme, kilo vermedeki çatlaklara faydalıdır. Bu sabunu yeni yaptık terlemeyi ve kötü kokuyu hapsediyor. Koltuk altı terlemelerinde, kilo alıp vermede ki çatlaklara, doğum öncesi ve doğum sonrası oluşan bütün çatlaklıklara faydalıdır. Avrupa ülkelerinden Fransa, Hollanda, İsviçre ve İngiltere'ye gönderiyoruz. Yerli ve yabancı turist geldiği zaman talep çok var. Özellikle yazın sattığım bir sabundur. Bunun ana maddesi zeytinyağıdır. Bunun içinde orantılı kakao var. Bunun kullanımı günde bir sefer duş yaparsak eğer vücut için duş jeli olarak kullanırsak hem sakinleştirici özelliği var hem o yorgunluğu atıyorsunuz" diye konuştu.

"Sabunun adedi 25, kilosu 250 lira"

Vücuda çok faydası olduğunu ifade eden Yüksel, "Bunları adeti 25 lira, kilosu 250 liradır. Çünkü ürünler pahalıdır. Bir sabun, bir ayda kullanabileceğimiz bir sabundur. Sabunla duş alındığı zaman vücut mükemmel olur. Bunlar da kimyasal madde olayı yok. En kötü sabun en iyi kimyasal maddelerden, duş jellerinden, şampuanlardan çok daha iyidir" şeklinde konuştu.

Tarçınlı ve kakaolu sabunla selülitlere çözüm
Tarçınlı ve kakaolu sabunla selülitlere çözüm
Tarçınlı ve kakaolu sabunla selülitlere çözüm

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Türkiye, Fransa, Mardin, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Tarçınlı ve kakaolu sabunla selülitlere çözüm - Son Dakika


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