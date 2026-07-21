Tatvan'da Çocuk Saat Pilini Yuttu, Başarılı Operasyonla Kurtarıldı - Son Dakika
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Tatvan'da Çocuk Saat Pilini Yuttu, Başarılı Operasyonla Kurtarıldı

Tatvan\'da Çocuk Saat Pilini Yuttu, Başarılı Operasyonla Kurtarıldı
21.07.2026 09:00
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, saat pilini yuttuktan sonra başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ikamet eden 3 yaşındaki çocuğun yuttuğu ve soluk borusuna takılan saat pili, yapılan başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Tatvan'da 3 yaşındaki Mihrimah Uğuryurt, evde bulunan saat pilini yuttu. Pilin mideye ulaşmadan soluk borusuna takılması üzerine baba Uğur Uğuryurt ve anne Duygu Uğuryurt, çocuklarını Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Bilgi tarafından acil olarak endoskopiye alınan minik Mihrimah'ın yemek borusunda pilin neden olduğu hasar tespit edildi. Herhangi bir delinme meydana gelmediği belirlenip, riskli operasyonun ardından pil başarıyla çıkarıldı.

Yaklaşık iki gün boyunca doktor kontrolünde gözlem altında tutulan Mihrimah, genel durumunun iyi olması ve beslenmeye başlamasının ardından kontrol önerisiyle taburcu edildi.

"Piller, yutulan yabancı cisimler arasında en tehlikelilerden"

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Bilgi, saat pillerinin çocuklar tarafından yutulması durumunda ciddi hayati risk oluşturabileceğini belirtti. Pil yutulmasının diğer yabancı cisimlere göre çok daha tehlikeli olduğunu ifade eden Bilgi, "Piller, yutulan yabancı cisimler içinde en tehlikeli olanlar. Yemek borusunda kaldığı zaman delinmelere ve ciddi yaralanmalara sebep olabiliyor. Bu da hastanın hayati riski anlamına geliyor" dedi.

Böyle bir durumda vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması gerektiğini vurgulayan Bilgi, ailelerin çocuğu kusturmaya veya başka bir şey yutturmaya çalışmaması gerektiğini söyledi. Hüseyin Bilgi, "Özellikle zaman kaybı olduğunda çok sıkıntılı olabiliyor. Ailelere tavsiyem; ortalıkta özellikle pil hiçbir şekilde bırakılmamalı. Küçük çocukların ağzına alabileceği kadar küçük nesneler ortalıkta bulunmamalı" ifadelerini kullandı.

"Olayın ciddiyetinin farkına vardım"

Mihrimah'ın babası Uğur Uğuryurt ise başlangıçta durumu basit bir olay olarak düşündüğünü, ancak doktorların bilgilendirmesiyle tehlikenin farkına vardığını belirtti. Uğuryurt, "Doktorumuz anlatınca olayın ciddiyetinin farkına vardım. Riskli, bayağı riskli bir şeymiş. Çok şükür bir sıkıntı olmadı. İki gün hastanede doktor kontrolünde hiçbir şey yiyip içmedi, serumla beslendi. Şu an durumu gayet iyi. Toparladı ve normal şekilde yemek yiyebiliyor" diye konuştu.

Uzmanlar, özellikle küçük çocukların bulunduğu evlerde pil, düğme, boncuk ve benzeri küçük cisimlerin çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutulması konusunda aileleri uyarıyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Hastane, Sağlık, Tatvan, Bitlis, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tatvan'da Çocuk Saat Pilini Yuttu, Başarılı Operasyonla Kurtarıldı - Son Dakika

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