Tatvan'da 'Sağlık Sokağı' ile vatandaşlar bilgilendiriliyor - Son Dakika
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Tatvan'da 'Sağlık Sokağı' ile vatandaşlar bilgilendiriliyor

08.09.2022 12:30

Tatvan'da 'Sağlık Sokağı' ile vatandaşlar bilgilendiriliyor Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla Tatvan ilçe sahilinde 'Sağlık Sokağı' kurularak vatandaşlar bilgilendirildi.

Tatvan'da 'Sağlık Sokağı' ile vatandaşlar bilgilendiriliyor

BİTLİS - Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla Tatvan ilçe sahilinde 'Sağlık Sokağı' kurularak vatandaşlar bilgilendirildi.

Halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak amacıyla her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri ile vatandaşlar bilgilendiriliyor. Bitlis Sağlık Müdürlüğünce Tatvan sahilinde gerçekleştirilen 'Sağlık Sokağı' etkinliğiyle vatandaşlar açılan stantları gezerek tansiyon, boy ve kilo ölçümü ile vücut kitle analizi yaptırdı. Vatandaşlar, ücretsiz sağlık taraması yaparak ağız ve diş sağlığı, kan şekeri, tansiyon ölçümü, tütün ürünlerinin zararları, sağlıklı beslenme önerileri, fizyoterapi sağlık hizmetleri, gezici mamografi aracı ile meme kanseri taraması ve kronik hastalıklar hakkında bilgilendirildi.

Stantları gezen çocuklara balon, vatandaşlara ise sağlıkla ilgili broşürler dağıtıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bitlis Sağlık Müdürü Uzman Doktor Emine Kübra Dindar Demiray, "3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası sebebiyle birtakım etkinlikler düzenledik. Bunların hepsi halkımıza ücretsizdir. Özellikle boy, kilo, yağ ölçümü, kan şekeri, tansiyon, kalp krizi riski değerlendirilmesi, kanser tarama, aile planlaması, gebe ve aşı bilgilendirme, ruh sağlığı ve hijyen danışmanlığı, organ bağışı gibi birçok anlamda bir çalışma planladık. İlk başta Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezinde bunu gerçekleştirdik. Bugün Tatvan sahilinde yapıyoruz. Yarın ise Bitlis merkezde yapacağız ve tüm halkımız davetlidir. Bu tarz tarama programlarının olması gerçekten çok büyük bir şans. Bundan dolayı tüm Bitlislileri bu etkinliklere davet ediyorum" dedi.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünün güzel bir hizmeti gerçekleştirdiğini dile getiren Fazıl Engin adlı vatandaş ise "Bitlis Sağlık Müdürlüğünün hazırlamış olduğu bu hizmetten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir hizmet ve burada vatandaşlarımız anında gelip sağlık durumlarını öğrenebiliyorlar. Tansiyon ve şekerlerini ölçüp sonucu hemen alabiliyorlar. Güzel bir hizmet oldu. Çalışanlardan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun, herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Tatvan'da 'Sağlık Sokağı' ile vatandaşlar bilgilendiriliyor - Son Dakika

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