Ters Yerleşimli Kadın Akciğer Kanserine Şifa Buldu

13.05.2026 16:48
Pamukkale Üniversitesi'nde ters yerleşimli akciğer kanseri olan kadın başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastaneleri'nde, iç organları ters yerleşimli akciğer kanseri kadın gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

PAÜ'den yapılan açıklamaya göre, akciğerindeki leke nedeniyle hastaneye başvuran 59 yaşındaki hastaya ileri tetkikler yapıldı.

Tetkikler sonucunda hastada akciğer kanseri tespit edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanenin Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Öztürk, hastada iç organların ters yerleşimli olduğunu, bu durumun yaklaşık 50 bin kişiden birinde görüldüğünü belirtti.

Organların yer değişikliği nedeniyle cerrahi sürecin daha karmaşık hale geldiğini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Anatomik farklılıklara ve hastamızın eşlik eden kronik hastalıklarına rağmen operasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Kanserli akciğer lobunu sorunsuz şekilde çıkardık. Ameliyat sırasında herhangi bir komplikasyon yaşanmadı."

Öztürk, hastanın ameliyat sonrası sürecinin de sorunsuz ilerlediğini ve sağlığına kavuşarak taburcu edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

