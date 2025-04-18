Tıbbi Fotoğrafçılık Eğitimi Kocaeli\'de

Kocaeli'de tıbbi fotoğrafçılığın inceliklerini öğrenen hekim adayları, görsel dokümantasyonla hastalıkların tanı ve tedavisine katkı sağlıyor.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi bünyesinde 10 yıl önce hayata geçirilen Tıbbi Görsel Dokümantasyon Birimince 1. ve 2. sınıf öğrencilerine 2 yıldır seçmeli ders olarak "Tıbbi Görsel Dokümantasyon" eğitimi veriliyor.

Eğitimlerde öğrencilere, tıbbi fotoğrafları nasıl elde edecekleri hakkında bilgi veriliyor.

Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nden öğretim görevlilerinin de eğitim verdiği derslerde öğrencilere, fotoğraf çekim teknikleri, özellikle ameliyathanedeki çekimlerde ışık ayarlamalarının nasıl yapılması gerektiği ve organlardaki hastalıkların en doğru açıyla nasıl görüntülenmesi gerektiğine dair ipuçları aktarılıyor.

"Fotoğrafla öğrencinin bir hastalığı ömür boyunca unutamayacağı şekilde hafızasına almasını sağlayabiliyoruz"

KOÜ Tıbbi Görsel Dokümantasyon Birimi kurucusu ve Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Ata Güler, AA muhabirine, temel hedeflerinin öğrencilere tıbbi görsel dokümanları en doğru nasıl elde edebileceklerini anlatmak olduğunu söyledi.

Eskiden hastanelerin fotoğrafçılarının olduğunu ve bu kişilerin hasta, doku ve ameliyat fotoğrafları çektiğini aktaran Güler, şimdilerde ise herkesin kendi kamerası ya da cep telefonuyla görsel dokümanları elde ettiğini kaydetti.

Güler, bunun olumsuz yanlarına değinerek, şöyle devam etti:

"Burada şu soru gündeme geliyor; her hekim fotoğraf çekmeyi doğru olarak biliyor mu?' Burada büyük eksiklik oluyor. Herkes fotoğrafın ne olduğunu çok iyi bilemeyebilir, fotoğraf eğitimi almamış olabilir. Bunun sonucunda da sağlık alanında özellikle tıp fakültelerindeki eğitimlerde de gördüğümüz gibi doğru olmayan, akademik olarak doğru ifade edilmeyen tıbbi fotoğraflar ön plana çıkıyor. Akademik platformlarda özellikle yurt dışında ülkemizin tanıtıldığı platformlarda daha doğru, daha güzel tıbbi fotoğrafların elde edilmesi gerektiğini görerek böyle bir birim kurduk. Temel hedefimiz tıp fakültesinin birinci sınıfından itibaren öğrenci arkadaşlarımıza kendi pratiklerinde kullanacakları tıbbi fotoğrafları nasıl elde edeceklerine dair eğitimler vererek akademik, efektif ve doğru tıbbi fotoğraflara ulaşmalarını sağlamak."

Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü ile eğitim programlarını düzenlediklerine aktaran Güler, öğrencilere fotoğraf çekim teknikleri, özellikle ameliyathanedeki çekimlerde ışık ayarlamalarının nasıl yapılması, klinik çekimlerinde hastanın lezyonlarının, hastalıklarının en doğru açıyla nasıl görüntülenmesi gerektiği hakkında bilgiler verdiklerini anlattı.

Güler, öğrencilere teorik eğitimlerin dışında pratik eğitimler de verdiklerini dile getirerek, belirli izinler alınarak ameliyathanelerde öğrencilerle organların fotoğraflanmasını yaptıklarını söyledi.

Özellikle uluslararası platformlarda yapılan çalışmaların daha iyi duyurulması ve bunların kabul edilebilirliğinin artırılması için görsel dokümanların önemine değinen Güler, "Belki sayfalarca yazıyla anlatılabilecek hastalığı, lezyonu bir fotoğrafa bakarak öğrencinin ömür boyunca unutamayacağı şekilde hafızasına almasını sağlayabiliyoruz. Belki ileride bu hastalığı gördüğü zaman bu fotoğraf aklına gelerek hastalıkla ilgili çok daha farklı tedavilerde, olumlu hareketlerde bulunabilecek." diye konuştu.

Güler, Türkiye'deki ve yurt dışındaki bazı kurumlar tarafından eğitim ve konferans davetleri aldıklarını belirterek, "Bu konsepti oturtmak için 'Fotoğraf Serisi' projesi oluşturduk. Bu kurallar dahilinde çektiğimiz, doğru ve akademik olarak efektif bulduğumuz fotoğraflardan oluşan fotoğraf serisinin, sergi projesi olarak belirli üniversitelerde sunumlarını yaptık. Doğru, akademik olarak efektif fotoğraflarla elde edebileceğimiz tıbbi görsel dokümantasyonlarla ülkemizin de akademik olarak uluslararası platformlarda çok daha iyi pozisyonlara geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Gerçek dokuyu daha net görme imkanımız oluyor"

KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Görevlisi Osman Demir de fakültede ders verir gibi eğitim vermediklerini belirterek, "Bu organ çekimleri, farklı dönemlerde farklı zamanlarda çekiliyor. Fotoğraflarını oluşturduğumuz bu programın hem akademik makalelerini hem de derste görsel olarak sunumlarda veya hasta kayıtlarında da bu görüntüleri arşivlemede elimizde tutuyoruz." dedi.

Demir, hekim adaylarının hasarlı dokunun fotoğrafına baktıklarında kitaptaki karşılığını görsel olarak görmelerinin onlara pratiklik sağladığını, onları yeni bir metot öğretmeye yönlendirdiklerini anlattı.

KOÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Betül İnan ise derslerde, hastaları, dokuları ve organları nasıl düzgün çekimlerle fotoğraflayacaklarını öğrendiklerini dile getirerek, "Teorik derslerimizde daha çok şematik çizimler üzerine ilerliyoruz. Hocalar organları anlatırken şematik çizim olarak gösteriyor. Fotoğraflama yaptığımızda gerçek dokuyu daha net görme imkanımız oluyor. Vakalarda da karşılaşacağımız bu gerçek görüntüler olacak. O yüzden bunun önemi büyük." diye konuştu.