Tiryakiler ve esnafa kötü haber! Sigaraya yeni yasak
Sağlık

Tiryakiler ve esnafa kötü haber! Sigaraya yeni yasak

Tiryakiler ve esnafa kötü haber! Sigaraya yeni yasak
15.01.2026 11:11
Sigaraya yeni yasak yolda. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun geçtiğimiz gün işareti verdiği sigara yasağının detayları belli oldu. Hazırlanan yeni mevzuata göre, işletmelerin "kış bahçesi" veya "açılır-kapanır tente" adı altında sigara içilmesine izin verdiği yarı açık alanlar da yasak kapsamına alınıyor.

2008 yılında başlayan "Dumansız Hava Sahası" uygulaması, kapsama alanını genişletiyor.

Kapalı alanlarda sigara yasağının delinmesine neden olan mimari çözümler ve "yarı açık" alanlar, Sağlık Bakanlığı'nın yeni radarına girdi. Star Haber'den Canan Yıldırım'ın aktardığı detaylara göre; özellikle kafe ve restoranların vazgeçilmezi olan tenteli ve kış bahçeli alanlar için yolun sonu göründü. Düzenleme yasalaşırsa bu alanlarda sigara içilmesi yasaklanacak.

YENİ DÜZENLEME NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Düzenleme hayata geçtiğinde, üstü açılır-kapanır sistemlere sahip olan işletmelerin mekanlarını yeniden organize etmesi gerekecek. Yeni mevzuatın yasalaşması halinde, üç tarafı kapalı olup üstü açılan veya sadece tenteyle korunan alanlar artık "açık alan" statüsünden çıkarılacak ve sigara içilemeyecek. Denetimlerin daha sıkı yapılacağı ve kriterlere uymayan işletmelere ağır idari para cezalarının uygulanacağı öngörülüyor.

MEMİŞOĞLU, "ÇOK DAHA ETKİN BİR MÜCADELE BAŞLIYOR" DEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün bağımlılığı ve sağlıksız beslenmeyle mücadelede yeni bir yol haritası belirlediklerini duyurdu. Mevzuat düzenlemesinin kısa sürede TBMM gündemine taşınacağını belirten Memişoğlu, "Bu çalışmayla tütün bağımlılığı mücadelesini çok daha etkin hale getireceğiz. Kapalı alan tanımını ve uygulamasını netleştirerek, vatandaşlarımızı tütün dumanından korumakta kararlıyız." demişti.


Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Sağlık, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tiryakiler ve esnafa kötü haber! Sigaraya yeni yasak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    Sen önce alkolleri sokakta her yerde içenler var. Mezarlıklarda bile içiyorlar önce bunları önlem al .Ve her yerde uyuşturucu kullananlar var satanlar var önce bunları önlem al 19 2 Yanıtla
  • Aylin Atak Aylin Atak:
    uğraştıkları işlere bak kafayı yersin 14 2 Yanıtla
  • 24Erzincan 24Erzincan:
    Helal olsun, yerinde bir karar çocukların kullanma yaşı gittikçe düşüyor … 7 3 Yanıtla
  • Fatih*1453 Fatih*1453:
    SAÇMAAA 7 2 Yanıtla
  • 06kTR99123 06kTR99123:
    bırak açılır kapanır alanları, oralara zaten ben girmiyorum, sokakta yürürken kaldırımda sigara içilmesin, dumanı içmeyenleri rahatsız ediyor, kimse kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok. senin içtiğin sigaranın dumanından ben neden rahatsız olayım. 0 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
