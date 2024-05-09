TOPUK DİKENİ NEDEN OLUR? Topuk dikeni neden olur nasıl geçer? - Son Dakika
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Sağlık

TOPUK DİKENİ NEDEN OLUR? Topuk dikeni neden olur nasıl geçer?

TOPUK DİKENİ NEDEN OLUR? Topuk dikeni neden olur nasıl geçer?

Topuk dikeni, genellikle aşırı yüklenme veya yanlış ayakkabı kullanımı sonucunda oluşan bir rahatsızlıktır. Ayak tabanında ağrı ve rahatsızlık hissi yaratır. Tedavisi genellikle fizik tedavi, ilaçlar ve uygun ayakkabı seçimi ile gerçekleştirilir. Ancak tedaviye rağmen geçmeyen topuk dikeni için cerrahi müdahale gerekebilir.

09.05.2024 15:29  Güncelleme: 15:33
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Topuk dikeni, topuk kemiği ile taban çukuru arasında oluşan kemik birikimidir ve genellikle topuğun önünde başlar, ardından ayağın diğer kısımlarını etkiler.TOPUK DİKENİ NEDEN OLUR? Topuk dikeni nasıl geçer? İşte ayrıntılar...

TOPUK DİKENİ NEDEN OLUR?

Topuk dikeni, topuk kemiği ile taban çukuru arasında oluşan kemik birikimidir ve genellikle topuğun önünde başlar, ardından ayağın diğer kısımlarını etkiler. Bu kalsiyum birikimi genellikle küçük boyutlarda olup, çıplak gözle görülmeyebilir ve tıp literatüründe osteofit olarak bilinir. Uzun süreli kas ve bağ dokusundaki gerginlik sonucunda ortaya çıkar ve sert zeminlerde yürümek, koşmak veya zıplamak gibi tekrarlayıcı stres durumlarında sıkça görülür. Topuğun ön kısmında iltihap belirtileri olan ağrı, şişlik ve ısı artışı tipiktir. Ancak her topuk ağrısı topuk dikeni kaynaklı olmayabilir. Tedavi genellikle iltihap giderici ilaçlar, ortezler ve önleyici önlemlerle sağlanır.

TOPUK DİKENİ NEDEN OLUR? Topuk dikeni neden olur, nasıl geçer?

Topuk dikeni için risk faktörleri şunları içerir:

  • Topuk kemiğine, bağlara ve topuk yakınındaki sinirlere aşırı stres uygulayan yürüyüş anormallikleri
  • Özellikle sert yüzeylerde tempolu yürüyüş veya koşu
  • Uyumsuz veya kötü giyilmiş ayakkabılar, özellikle uygun kemer desteği olmayanlar
  • Aşırı kilo ve obezite
TOPUK DİKENİ NEDEN OLUR? Topuk dikeni neden olur, nasıl geçer?

Bu faktörler, topuk dikeni gelişiminde önemli bir rol oynayabilir ve ağrılı semptomların ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Bu nedenle, bu risk faktörlerinden kaçınmak veya bunları azaltmak, topuk dikeni riskini azaltmada önemli olabilir.

TOPUK DİKENİ NASIL GEÇER?

Topuk dikeni tedavisi için uygulanabilen çeşitli doğal tedavi seçenekleri vardır. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

  • Epsom tuzu banyosu: Epsom tuzu, magnezyum sülfat içeren doğal bir tuzdur. Suya biraz Epsom tuzu serpilir ve ayaklar içine daldırılır. Ayaklar suyun içindeyken topuklara hafifçe masaj yapılabilir.
  • Esansiyel yağlarla masaj: Biberiye veya lavanta gibi saf esansiyel yağlar, antiinflamatuar özellikleri sayesinde ağrıyı azaltabilir. Bu yağlardan birkaç damla alınarak topuk bölgesine masaj yapılabilir.
  • Elma sirkesi: Elma sirkesinin kemikten fazla kalsiyumu çıkardığı ve rahatlama sağladığı bilinmektedir. Ilık suya birkaç damla elma sirkesi eklenerek ayaklar içine batırılabilir veya sirke ile ıslatılmış bir havlu topuk etrafına sarılabilir.
  • Karbonat: Yarım çay kaşığı karbonat ile bir çay kaşığı su karıştırılarak bir macun hazırlanır ve topuğa masaj yaparak uygulanır. Bu karışımın topuk bölgesine uygulanması, ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

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