Trabzon\'da 41 okul kantini denetlendi, 4 ruhsatsız kantine işlem yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla 41 okul kantini ve 10 okul yemekhanesini denetledi.

Denetimlerde, satışına izin verilmeyen ürünlerin bulunduğu 3 kantindeki ürünler toplatılarak imha edilirken, ruhsatsız faaliyet gösteren 4 kantin hakkında işlem yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sağlığını korumak ve okul kantinleri ile yemekhanelerinde güvenli hizmet sunulmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ortahisar İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ortahisar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte 41 okul kantini ve 10 okul yemekhanesinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde iş yerlerinin temizlik ve hijyen koşulları, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne uygunluğu ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol edildi. Mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiği denetimlerde, okul kantinlerinde satışı yasak olan ürünlerin bulunduğu 3 kantindeki ürünler toplatılarak imha edildi. Ayrıca ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 4 kantin hakkında yasal işlem yapıldı.