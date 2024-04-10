Trabzon\'da Engelli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmet Veriyor

Trabzon'da bir ay önce açılan Engelli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde, engelli bireylere hizmet veriliyor.
Trabzon Sağlık Müdürlüğünün girişimleriyle özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin ağız ve diş sağlığı tedavileri için Akçaabat ilçesindeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde birim oluşturuldu.
Yaklaşık 6 ay önce altyapısı tamamlanan Engelli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, bir aydır Trabzon ve Doğu Karadeniz illerinden otizmli, down sendromlu, zihinsel ve bedensel engelli hastaların kabulüne başladı.
Merkezi ziyaret ederek başhekim İsmail Yükünç ve Uzm. Dr. Özge Yahyaoğlu'ndan bilgi alan İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, kliniğin engelli hastalara hitap eden bir merkez olduğunu söyledi.
Engelli bireylere hizmet vermesi için Türkiye'de 25 pilot il belirlendiğini belirten Usta, kurulan 10 merkezden birinin Trabzon'da olduğunu aktardı.
Usta, bu merkezlerin vakaları ameliyathane koşullarında tedavi imkanına sahip olduğuna işaret ederek, merkezlerde buna uygun diş üniteleri ve diş hekimlerinin olması gerektiğini kaydetti.
Merkezin tam teşekküllü olarak yaklaşık bir ay önce hastalarını kabul etmeye başladığını aktaran Usta, "Ameliyathane koşullarında da hizmete devam ediyor. Doğu Karadeniz bölgesindeki hastalara hizmet vermeyi hedefliyoruz ama Erzincan ve Ağrı gibi bölge dışı hastalarımız da buraya müracaat etmekteler." dedi.
Usta, Trabzon'da yıllık ortalama 150 engelli bireyin diş tedavisi için ilgili hastanelere başvurduğunu belirterek, "Diş hekimi koltuğuna oturmakta sıkıntı yaşayan engelli hastalarımıza bu merkezde çok rahat şekilde hizmet verilebilecek. Tüm engelli bireylerimizi diş tedavileri için merkezimize bekliyoruz." diye konuştu.
"Hizmetten çok memnunuz"
Diş hekimi Uzm. Dr. Yahyaoğlu ise engelli hastalara gerekli hizmeti sonuna kadar sunduklarını vurgulayarak, "Hasta koltuğunda işlem yaptıramayacak hastalarımıza genel anesteziyle ameliyatla işlem yapıyoruz. Başarılı bir şekilde tedavilerini sonlandırıyoruz." dedi.
Hasta yakını İlker Ankara ise yüzde 90 engelli olan 80 yaşındaki kayınpederini diş çekimi için merkeze getirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Doktor hanım hemen işlemleri halledip diş çekimini gerçekleştirdi. Hem engelli bireyler hem de yakınları için bu hizmeti yapanlardan, yaptırandan Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir hizmet aldık ve hiç beklemedik. Hizmetten çok memnunuz."
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