Trabzon'da Otizm Merkezi Açıldı

Trabzon'da, otizm ve dikkat eksikliği bozukluklarına yönelik tedavi hizmeti verecek Zihin Araştırma ve Uygulama Merkezi açıldı.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü bünyesindeki merkezin açılışı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, Trabzon'un ilklere öncülük yapan iller arasında yer aldığını söyledi.

Hastanelerde özellikli sağlık hizmetleri sunabilmenin önemli olduğuna işaret eden Usta, "Bu hepimizin gururu olsa gerek. Otizm merkezi de bunlardan biri. Gerçekten nadir hastalıklar içerisinde otizmin yeri de oldukça fazla, biz buna öncelik vermeye gayret ettik." dedi.

Usta, bu tür merkezleri destekleyecek faaliyetlere devam ettiklerine işaret ederek, "Merkezin su ürünleriyle bağlantılı bir ayağı var. Bir laboratuvar kurulumu daha olacak inşallah. Ona da biz yine elimizden geldiğince devam edeceğiz. Buradan yola çıkarak tüm ülkemizde otizmle ilgili tanı ve tedavi yöntemiyle çocuklarımızın, gençlerimizin sağlık anlamında hizmetini daha ilerilere taşıyacağız. Eksiksiz bir şekilde hizmetimizi vermiş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal ise merkezin çocuk ve ergen psikiyatrisiyle ilgili hastalıkların tanısal değerlendirmesini yapabileceğine dikkati çekerek, " Türkiye'de bir ilk. İnşallah hem bilime hem ülkemize hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Merkezin, Türkiye'deki nöro gelişimsel bozukluklar yönünden öncülük yapacağını belirten Başhekim Prof. Dr. Ali Rıza Aydın da otizm spektrum ve dikkat eksikliği bozukluğu konularında yeni araştırmalar yapılabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta ve protokol üyeleri merkezin açılışını gerçekleştirdi.