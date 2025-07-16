\'Delirten hastalığa\' dikkat! En çok 50 yaş üstünde görülüyor

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Prof. Dr. Abuzer Güngör, trigeminal nevralji hakkında açıklamalarda bulundu.

Trigeminal nevraljinin tanımını yapan Prof. Dr. Güngör, "Yüzünüze hafifçe dokunduğunuzda ya da sadece yemek yerken birden elektrik çarpması gibi bir acı tüm başınıza yayılırsa, bu tarif edilmesi zor ağrının adı trigeminal nevraljidir. Bazı hastalıklar vardır ki, tetkiklerde kolayca görünmez ama etkisi yaşamı durdurur. Trigeminal nevralji, halk arasında 'delirten hastalık' ya da 'intihar hastalığı' olarak anılan, yüzün bir yarısında ani ve şiddetli ağrılarla seyreden nörolojik bir hastalıktır. Trigeminal nevralji, beşinci kafa siniri olan trigeminal sinirin etkilenmesiyle ortaya çıkar. Bu sinir yüzün duyu bilgisini beyne taşır. Ağrı genellikle yüzün tek tarafındadır, ani başlar ve şimşek çakması gibi keskin, kısa süreli, fakat tekrarlayıcıdır" diye konuştu.

"EN SIK NEDEN: SİNİRE BASKI YAPAN BİR DAMAR"

Prof. Dr. Güngör, hastalığın kimlerde görülebileceğini şöyle sıraladı: "Genellikle 50 yaş üstü bireylerde görülür. Kadınlarda daha sık rastlanır. En sık neden, sinire baskı yapan bir damardır. Nadir durumlarda tümörler veya multipl skleroz gibi nörolojik hastalıklar da etken olabilir."

"ELEKTRİK ÇARPMASI BENZERİ ATAKLAR OLABİLİR"

Prof. Dr. Güngör, "Yanak, çene, dudak ve göz çevresinde keskin ağrı görülür. Elektrik çarpması benzeri ataklar olabilir. Diş fırçalama, konuşma, çiğneme gibi basit uyaranlarla tetiklenme yaşanır. Sıklıkla tek taraflıdır" ifadelerini kullandı.

"ÇOĞUNLUKLA DİŞ AĞRISIYLA KARIŞTIRILIR"

Tanı konma sürecini aktaran Prof. Dr. Güngör, "Trigeminal nevralji, sıklıkla diş ağrısıyla karıştırılır. Pek çok hasta yanlışlıkla diş çektirmiştir. Bu yüzden doğru tanı büyük önem taşır. Tanı klinik öyküyle başlar. Ağrının tipi, süresi ve tetikleyicileri dinlenir. Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme ile sinire baskı yapan damar ya da kitle araştırılır" dedi.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Tedavi yöntemlerini anlatan Güngör, "İlaç tedavisi uygulanabilir. Antiepileptik ilaçlarla ağrı kontrolü sağlanabilir. Ancak zamanla etkisini kaybedebilir veya yan etkiler tolere edilemez hale gelebilir. Girişimsel tedaviler (radyofrekans) tercih edilebilir. İnce bir iğneyle sinire ulaşılır, ağrı ileten lifler özel ısı tekniğiyle devre dışı bırakılır. Özellikle cerrahiye uygun olmayan hastalar için etkilidir. Cerrahi tedavi (Mikrovasküler Dekompresyon) seçenekler arasındadır. Altın standart tedavi yöntemidir. Sinire baskı yapan damar mikroskop altında ayrılır. Bu işlem genellikle retrosigmoid yaklaşım ile yapılır. Günümüzdeki bilgi birikimi, ileri görüntüleme teknikleri ve mikroskobik cerrahi deneyimi sayesinde trigeminal nevralji tedavisinde başarı oranları oldukça yüksektir. Doğru hasta seçimi, doğru cerrahi teknik ve kişiye özel planlama ile çok yüksek başarı oranlarına ulaşılabilir. Ancak hastaya gerçekçi bilgi vermek de bir hekimlik sorumluluğudur" açıklamasında bulundu.