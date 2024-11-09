Tuba'ya Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika
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Sağlık

Tuba'ya Doğum Günü Sürprizi

Bedensel engelli Tuba Salan için evde sağlık ekipleri tarafından unutulmaz bir doğum günü sürprizi yapıldı.

09.11.2024 19:35
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Bedensel engelli Tuba'ya doğum günü sürprizi

GAZİANTEP - Gaziantep'te 12 yıl önce merdivenden düşme sonucu engelli kalan evde bakım hastası olan Tuba Salan için Gaziantep Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından doğum günü sürprizi düzenlendi.

Gaziantep'te yaşayan bedensel engelli Tuba Salan, Gaziantep Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından düzenli olarak takibi yapılıyor. Evde sağlık hizmeti gören Tuba Salan, doğum günü sürprizi mutlu oldu.

Engeli sebebiyle evinden dışarı çıkamayan Tuba Salan'ın daha önce hiç doğum günü kutlamadığını öğrenen Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve Gaziantep Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri hemen hazırlıklara başladı.

Hazırlıklarını tamamlayan İl Sağlık Müdürlüğü ve Gaziantep Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından Tuba Salan için doğum günü sürprizi düzenlendi. 36 yaşına giren Salan'ın hayatı gelen sürprizle renklendi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Gaziantep Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından kendisi için düzenlenen organizasyonda bir isteği olup olmadığı sorulan Tuba Salan, "Hiçbir isteğim yoktur, teşekkür ederim" yanıtını verdi.

Salan'ı evinde ziyaret eden ekipler, doğum günü pastasıyla Salan'a büyük sürpriz yaptı. Yapılan sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşayan ve mutluluğu gözlerinden okunan Salan'ın sevinci ise görülmeye değerdi.

Pastadaki mumları üfleyerek söndüren Salan, ekiplere teşekkür ederek ekiplerle ve bakımını yapan ablasıyla birlikte doğum gününü kutladı. Salan için ekipler tarafından pasta kesilerek hediyesi verildi.

Gelen sürprizle hayatı renklenen Salan, sürpriz karşısında büyük bir sevinç yaşadığını söyleyerek ekiplere teşekkür etti.

"Bu sürpriz karşısında çok mutlu oldum"

Doğum günü sürprizi ile çok mutlu olduğunu ve böyle bir sürpriz beklemediğini belirten Salan, "Sağlık ekipleri bana çok güzel bir doğum günü sürprizi yaptılar ve doğum günümü kutladılar. Yaptıkları bu sürprizden dolayı sağlık ekiplerine teşekkür ediyorum. Bu sürpriz karşısında çok mutlu oldum ve çok şaşırdım. Gerçekten de böyle bir sürprizi beklemiyordum. Teşekkür ediyorum, herkese Allah sağlık ve sıhhat versin. Sağlık ekiplerimize de çalışma gücü versin" dedi.

Aldığı hizmetten dolayı Sağlık Bakanlığı'na, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve sağlık ekiplerine dua ve teşekkür eden Salan, evde sağlık hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gaziantep Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Doktor Muhammet Sönmez de bedensel engelli Tuba Salan'a doğum gününde böyle bir sürpriz yapmak ve yüzünü güldürmek istediklerini belirtti.

Yaşlı, kronik rahatsızlığı nedeniyle yatağa bağımlı veya yürüyemeyecek kadar engelli hastaların tıbbi takiplerini evlerinde yaptıklarını ve onların özel günlerini de unutmayarak yanlarına yaş pasta ve küçük hediyelerle gittiklerini belirten Sönmez, "Tuba hanımı bu güzel yalnız bırakmamak ve kendisini mutlu etmek istedik. Kendisinin mutlu olduğunu görünce bizlerde çok mutlu olduk. Bu ziyaretlerimiz ve sürprizlerimiz devam edecek. Tuba hanıma da nice sağlıklı, mutlu ve huzurlu yıllar diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Doğum Günü, Gaziantep, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tuba'ya Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika

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