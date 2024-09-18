Tunceli'de Okul Kantinlerine Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Tunceli'de Okul Kantinlerine Denetim

Geniş Video İzle

Tunceli'de okul kantinlerine yönelik sıkı denetimler yapıldı, hijyen ve fiyat kontrolleri gerçekleştirildi.

18.09.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de okul kantinlerine sıkı denetim

TUNCELİ - Tunceli'de eğitim öğretim başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetimler sıklaştırıldı.

Tunceli'de eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte Ticaret İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Kent merkezi ile ilçelerde yapılan denetimlerde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri fiyat etiketi ve tarifeleri kontrol ederken Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de hijyen ve gıda kontrolleri gerçekleştirdi.

Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, müdürlük olarak il merkezi ve ilçelerde düzenli olarak denetimler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tunceli valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatlarıyla eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarımızda fiyat, tarife kontrolleri yapıyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de gıda ve hijyen yönünden denetimlerimize eşlik ediyor. Genel anlamda okullarımızın tarifelere uyduğunu gördük. Gördüğümüz eksikleri de kendilerine ilettik. Amacımız onları zorda bırakmak değil eksiklerin kısa sürede giderilmesini temin etmek. Eksikleri tamamlamayan esnafa idari yaptırım uygulamak durumunda kalacağız" dedi.

Tunceli\'de Okul Kantinlerine Denetim
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tunceli, Eğitim, Sağlık, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tunceli'de Okul Kantinlerine Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:46 Narin Güran’ı kim, neden öldürdü İşte gündemdeki 10 senaryo Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? İşte gündemdeki 10 senaryo
11:30 Türk Telekom CEO’sundan faturalardaki fahiş artışlara “Damacanalı“ savunma Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara "Damacanalı" savunma
10:31 Lübnan’daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı Türkiye’de de benzer bir saldırı riski var mı Lübnan'daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı! Türkiye'de de benzer bir saldırı riski var mı?
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
18:23 Lübnan’dan korkunç görüntüler Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu Lübnan'dan korkunç görüntüler! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu
18:22 Süper Lig’de 5. haftanın VAR kayıtları yayınlandı Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları yayınlandı
17:56 Dünya böylesini ilk kez gördü İsrail’den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail'den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı
17:44 Dilruba röportajdaki sözleri için bakın ne dedi Dilruba röportajdaki sözleri için bakın ne dedi!
17:07 Ali Koç’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaret Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret! Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi
16:56 Icardi’den Okan Buruk’a sürpriz telefon Icardi'den Okan Buruk'a sürpriz telefon
16:33 Şoförün dikkatsizliği neden oldu İkram kamyonu, uçağa çarptı Şoförün dikkatsizliği neden oldu! İkram kamyonu, uçağa çarptı!
16:27 Yokluğun gözü kör olsun: Burcu burcu koktu ama gidip de isteyemedim, utandım Yokluğun gözü kör olsun: Burcu burcu koktu ama gidip de isteyemedim, utandım
16:22 Doktora giden aile hayatının şokunu yaşadı 1 yaşındaki bebeğin kafasından ikizi çıkarıldı Doktora giden aile hayatının şokunu yaşadı! 1 yaşındaki bebeğin kafasından ikizi çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 12:14:32. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de Okul Kantinlerine Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement