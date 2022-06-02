Tüp bebek tedavisi ile dünyaya gelen bebekler Üsküdar'da buluştu

İSTANBUL - Tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen çocuklar ve aileleri düzenlenen buluşma gününde Üsküdar'da bir araya geldi. Zeynep Kamil Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde balonlarla karşılanan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından organize edilen 'Bebeklerin Buluşma Günü' çerçevesinde tüp bebek tedavisiyle bebeklerini dünyaya getiren anneler ile çocuklar bir araya geldi. Etkinlikte tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen bebeklerin hikayeleri paylaşılırken çocuklar için de etkinlik alanları da oluşturuldu. Çocukların balonlarla karşılandığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

"Burası bugün cıvıl cıvıl"

Etkinliğe ilişkin konuşan Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi İlhan Şanverdi, "Uzun yıllardır tüp bebek merkezi ile faaliyet veren hastanemizde anneleri bir araya getirme etkinliği gerçekleştirdik. Hem hastanemizde bu hizmetin verildiğini daha geniş kitlelere duyurabilmek, hem burada çocuk sahibi olmanın mutluluğuna erişmiş anneleri bir araya getirip hikayeleri paylaşmak ya da burayı tercih etmelerini sağlayacak hikayeleri hastalarımıza duyurabilmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Burası görüldüğü üzere bugün cıvıl cıvıl. Umarım çocuk sahibi olmak isteyen annelere, çiftlere Zeynep Kamil Hastanesi olarak yardım etme şansımız olur. Oldukça tecrübeli ekibimiz ile uzun yıllardır bu hizmeti vermekteyiz" dedi.

"Ben kızıma 15 sene sonra kavuştum"

Gördüğü tüp bebek tedavisi sonrası anne olan Şenay Er, "Böyle bir etkinlikte bizleri buluşturdukları için çok memnun olduk. Ben kızıma 15 sene sonra kavuştum. Rabbim bu duyguyu dileyen herkese nasip etsin" diye konuştu.