Türk hekimler New York\'ta Veith Sempozyumu\'nda

Sağlık

NEW ABD'nin New York kentinde bu yıl 51'incisi düzenlenen "Veith Sempozyumu"nda Türk bilim insanları, Türkiye'de tıp alanındaki gelişmeler ile tecrübe ve birikimlerini yabancı meslektaşlarına aktardı.

Kalp ve damar sağlığı alanında uluslararası saygınlığa sahip sempozyuma bu yıl Türkiye'den Türk kalp ve damar cerrahisinde duayen isimlerden Prof. Dr. Ahmet Kürşat Bozkurt başta olmak üzere birçok seçkin Türk hekim katılım sağladı.

Prof. Dr. Selami Gürkan, varikosel multiBeam tıkaç embolizasyonu ve libro embolizasyonu konularındaki deneyimlerini sunarken Prof. Dr. Özcan Gür de Atlas Stent Greft uygulamaları hakkındaki bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Ayrıca Prof. Dr. Bozkurt, dünya literatüründe "Turkish Glue" olarak anılan VenaBLOCK yöntemiyle varis tedavisine ilişkin kapsamlı çalıştay düzenleyerek geniş katılımlı vaka sunumları gerçekleştirdi.

Etkinlikte Türkiye'den INVAMED gibi tıbbi cihaz sektöründe lider kuruluşlar da yer aldı.

Trump'ın, sağlık ekibinde yer alması için aday gösterdiği Mehmet Öz de sempozyumdaydı

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın, federal sağlık hizmetleri Medicare ve Medicaid'in direktörlüğüne aday gösterdiği Türk kalp cerrahı Mehmet Öz de sempozyumun yapıldığı otelde kardiyovasküler alanla ilgili yeni tıp ürünlerinin tanıtıldığı fuar alanını ziyaret edenlerin arasındaydı.

Öz, Trump tarafından ülkenin Sağlık Bakanlığına bağlı prestijli bir kurumunun başına aday gösterilmesinin ardından ilk defa Anadolu Ajansı ekibince New York'taki tıp fuarında görüntülendi.

Tıbbi cihaz üreticisi Türk inovasyon firması INVAMED'in standında fuarda sergiledikleri tıbbi cihazlar hakkında bilgi alan Öz, bu yıl 51'incisi düzenlenen Veith Sempozyumu'nun Başkanı Dr. Frank J. Veith ve Türk doktorlar ile de ayaküstü sohbet etti.

Sempozyum çerçevesinde organize edilen fuar alanına gelerek Türk doktorların standına ziyarette bulunan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Yazal da "Her şeyden önce gurur duyuyoruz. Bizi bile şaşırtan başarılar ve başarı hikayeleriyle karşılaşıyoruz." diye konuştu.

Yazal, INVAMED'in Avrupa'nın tıbbi cihaz üreten en büyük firmalarından biri olduğunu söyleyerek, "Türk firmalarının bu tarz işleri bize burada yaptığımız işte de kuvvet veriyor." dedi.

Sempozyumun alanında bir rehber olduğu vurgulandı

Türkiye'de tıbbi cihaz üretiminde önde gelen firmalardan INVAMED'in Başkanı Raşit Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi temsil etmeye çalıştıkları Veith Sempozyumu'na her yıl katılmaya özen gösterdiklerini belirterek, "Veith Sempozyumu, dünyada başarısı yüksek düzeyde kanıtlanmış ürünleri, tedavileri ve buradaki mekanizmaları çok net şekilde ortaya koyan bir rehber niteliğindedir." dedi.

Dinç "vasküler cerrahi alanının çok sofistike, damıtılmış ürünlerin ve yeni teknolojilerin tartışıldığı, anlaşıldığı ve kabul edildiği yer" olarak nitelediği sempozyuma Türk hekimlerin katkılarının her yıl daha da arttığını söyledi.

Dinç, "Bizler de Türk tıp sanayisi olarak geliştirdiğimiz suni damarlar, stentler gibi yüksek teknolojili ve yapay zekayla donatılmış ürünlerimizi burada anlatma ve tanıtma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kürşat Bozkurt da eskiden Türk hekimleri olarak, sadece bilgilenme amaçlı katıldıkları Veith Sempozyumu'nda şimdi bilgi vermeye başladıklarını ve bunun çok gurur verici olduğunu anlattı.

Bozkurt, "İlk defa bu toplantıya katıldığımız zaman 'Aman Tanrım, biz uzaya mı geldik?' diye düşünüyorduk. O zaman şu an yaptıklarımız bizim için hayal gibiydi fakat yıllar içinde Türkiye'deki sağlık endüstrisi kendisini çok geliştirdi. Şu anda buradaki, dünyanın her yerinden gelen hekimlere Türkiye'de üretilen ürünlerin deneyimini anlatıyoruz." diye konuştu.

Sempozyumun kurucusu Prof. Dr. Veith, Türk hekimlerinin katılımından "çok mutlu"

Prof. Dr. Frank J. Veith, INVAMED'in geliştirdiği tedavi ve cihazların sağlık alanında, özellikle damar cerrahisi sahasında çok önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Dünyada "Turkish Glue" olarak bilinen Venablock yönteminin yanı sıra akım yönlendirici stentlerin inovatif yapısı ve yüksek teknoloji ile donatıldığını vurgulayan Veith, varikosel tedavisinde kullanılan tıkaç sistemlerinin tıbbi anlamda ileri düzeyde olduğunu ifade etti.

Veith, Atlas Stent Greftler ve suni damarların ABD pazarına giriş tarihine ilişkin heyecanla beklenen bir süreç içinde olduklarını dile getirdi.

INVAMED'in geliştirdiği tıbbi cihazlar konusunda Dinç'e teşekkürlerini ileten Veith, bu yenilikçi çalışmaların Cleveland Clinic ve Veith Sempozyumu ekibi tarafından her zaman destekleneceğini belirtti.

ABD ve Kanada pazarlarının INVAMED için taşıdığı stratejik önemi vurgulayan Veith, bu bölgelerde Türk kuruluşunun etkinliğinin artırılmasının sağlık sektörüne büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

Ayrıca, INVAMED standına ziyarette bulunan Veith, Türk damar cerrahlarının sempozyuma katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin sağlık inovasyonu alanında uluslararası ölçekteki yükselişini takdir etti.

Sempozyuma adını veren Veith, bu sene 51'inci defa bir araya geldiklerini ve organizasyonun bu süreçte "muazzam şekilde" büyüdüğünü belirterek, Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülkeden ve ABD'den damar cerrahlarını bir araya getiren sempozyuma bu yıl 4 bin civarında hekimin kayıt yaptırdığı bilgisini paylaştı.